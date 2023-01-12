〈大立光法說〉需求不振+市場悲觀 1、2月營收動能將逐月下滑

大立光 (3008-TW) 今 (12) 日由執行長林恩平主持召開法說會，在歷年第一季進入淡季且手機市場需求不見回升之下，林恩平指出，目前看起來 1 月的客戶拉貨動能比 12 月差，2 月的動能更會較 1 月還要下滑。而且除了季節因素，需求也有惡化，而且是全球整體需求狀況都不好。

大立光在 2022 年 12 月營收下滑到 40.15 億元，爲 5 個月來單月營收新低，而林恩平今天回應法人的詢問在中國大陸解封是否利於刺激手機供應鏈及市場消費的影響時指出，目前包括全球手機廠態度幾乎都處於悲觀，甚至對於今年下半年的旺季，目前也沒有見到看法樂觀的廠商。

林恩平說，全球市場手機的去化並沒有變好，以致於大部分的手機廠仍有嚴重的庫存待消化，而就大立光爲客戶開發的高階鏡頭組而言，除了少部分廠商維持既有進度在進行，在廠商的保守態度之下，有很多廠商都已延遲 (Delay) 了。

林恩平指出，大立光光學元件產品除了對手機鏡頭的出貨，也持續在車用等業務區塊出貨，不過，目前除手機鏡頭的出貨因需求下滑出現衰退且手機廠對投入開發高階相機產品強化市場競爭能力不高之外，目前甚至也看到大立光車用鏡頭等非手機應用鏡頭也出現出貨下滑的現象。

大立光在 2022 年的資本支出達 78 億元，台中工業區內今年第三季並有一座全新廠房將逐步進入投產，林恩平指出，新廠房將逐步進入投產主要生產與手機鏡頭相關產品，不會影響大立光今年對潛式手機鏡頭產能的開出，但新廠房的產能空間有限，短期不會用於擴充 VCM(音圈馬達) 的生產，長期而言，VCM 是否擴充產能，也須視客戶的需求而定。

大立光自行投入 VCM 的生產，主要在於考量以短鏈生產方式，針對客戶的需求以鏡頭加上 VCM 的組裝出貨給模組廠，同時，除縮短供應鏈之外，也有利於大立光本身在產品設計上的變化。

此外，針對日前大立光保護本身專利權考量對同業玉晶光 (3406-TW) 提告，林恩平今天也肯定的說，這樣保護本身智財權訴訟將會堅持下去。

大立光 2022 年第四季營收 143.9 億元，毛率 55.85%，季增 2.1 個百分點，與上年同期持平，稅後純益 40.18 億元，爲 6 季以來新低，季減 50.66%，年減 21.77%，單季每股純益 30.1 元。大立光在第四季認列的匯兌損失達 24.2 億元。

大立光 2022 年全年營收 476.7 億元，毛利率 54.7%，年減 5.24 個百分點，稅後純益 226.19 億元，年增 21.14%，每股純益 169.47 元。