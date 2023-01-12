電子股壓低 台股上沖下洗量縮小跌19點收14731點

台股今 (12) 日走勢上沖下洗，多頭陷入觀望，靜待美國 CPI 報告出爐，加上台積電、大立光法說下午登場，整體交投偏淡，金融、傳產漲跌互見，航運股賣壓較重，加權指數終場下跌 19.8 點或 0.13%，收在 14731.64 點，回測 5 日線，成交值萎縮至 1474.6 億元。

櫃買指數終場下跌 1.67 點或 0.89%，收在 186.85 點，成交值 507.89 億元。上市櫃成交值合計 1982.49 億元。

晶圓代工龍頭台積電法說即將登場，市場屏息以待，今天股價表現有撐，終場上漲 2 元，收在 486.5 元；大立光同日舉行法說會，但受三實科技投資案喊停、外資降評等影響，今天股價續挫逾 1%；台達電、研華、華碩、聯詠、矽力 * - KY 等電子股賣壓也偏重。

金融股漲跌互見，富邦金股價逆勢上漲超過 1%，國泰金、開發金、元大金也守在盤上，但華南金、第一金跌逾 1%。貨櫃三雄開高走低，午盤賣壓湧現，長榮下跌逾 2%，失守季線，萬海終場也下跌 2.63%。

二極體廠朋程決議斥資 14.92 億元參與杰力私募，持股近 3 成，一舉超越華碩躍居最大股東，今日不畏大盤下挫影響，股價同步大漲，朋程、杰力一度飆漲 6-8%，但尾盤漲勢收斂，MOSFET 相關概念股受到激勵，富鼎、元隆、大中等都表現抗跌。

高價股方面，亞德客 - KY 股價勁揚逾 4%，收在 1005 元，躍居第五大千金股，股后信驊則下跌近 3%，失守 2000 元大關，旭隼、譜瑞 - KY、嘉澤重挫 3-4%，祥碩、富邦媒等均震盪走低。