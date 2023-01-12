〈大立光法說〉1、2月營收逐月降 手機需求悲觀 八大重點一次看懂

光學元件廠大立光 (3008-TW) 法說會今 (12) 日登場，執行長林恩平坦言，目前來看，全球手機廠幾乎都抱持悲觀態度，庫存去化沒有變好，加上第一季為傳統淡季，1、2 月營收恐逐月下滑。《鉅亨網》整理本次法說會八大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

2022 年每股賺 169.47 元

大立光公布去年第四季稅後純益 40.18 億元，每股純益 30.1 元，其中業外匯兌損失為 24.2 億元，約吃掉 EPS 18 元；累計 2022 年稅後純益 226.19 億元，年增 21.14%，每股純益 169.47 元，毛利率下滑至 54.7%，為 8 年來新低。

1、2 月業績逐月降

歷年第一季為電子業淡季，且在手機市場需求不見回升之下，林恩平指出，目前看起來，今年 1 月的客戶拉貨動能比 12 月差，2 月的動能更較 1 月再下滑，且除了季節因素外，需求也有惡化，全球整體需求狀況都不好。

手機廠需求悲觀

法人問及，中國解封是否利於刺激手機供應鏈及市場消費，林恩平回應，目前來看，全球手機廠態度幾乎都處於悲觀，甚至對於今年下半年的旺季，目前也沒有見到看法樂觀的廠商。

手機庫存去化未轉佳

林恩平坦言，全球市場手機的庫存去化並沒有變好，大部分的手機廠仍有嚴重的庫存待消化，業者對於投入開發高階相機產品強化市場競爭能力的意願不高，就大立光而言，除了少部分廠商維持既有進度在進行外，在廠商的保守態度下，有很多廠商都已延遲了。

車用鏡頭出貨下滑

儘管大立光持續布局車用、VR 及 AR 市場，但林恩平透露，目前也看到車用等非手機應用鏡頭出現出貨下滑的現象。

新廠投產計畫不變

大立光台中工業區內今年第三季有一座全新廠房將逐步進入投產，林恩平指出，新廠房主要生產與手機鏡頭相關產品，不會影響大立光今年對潛式手機鏡頭產能的開出，但新廠房的產能空間有限，短期不會用於擴充 VCM (音圈馬達) 的生產。

VCM 短鏈生產

大立光自行投入 VCM 生產，林恩平指出，主要考量以短鏈生產方式，針對客戶的需求以鏡頭加上 VCM 的組裝出貨給模組廠，同時，除縮短供應鏈之外，也有利於大立光本身在產品設計上的變化。

智財權訴訟

至於外界關注大立光保護本身專利權考量對同業玉晶光 (3406-TW) 提告，林恩平也肯定的表示，保護智財權訴訟將會堅持下去。