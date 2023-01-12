〈陸港盤後〉中國上月PPI降幅縮小 A股三大指數走高

中國 A 股三大指數周四（12 日）收盤同步走高，滬指微漲 0.05%，利多是上月生產者物價指數（PPI）降幅縮小，且消費者物價指數（CPI）僅略微加速，為央行留下寬鬆空間。

滬指周四收盤漲 0.05% 報 3,163.45 點，深成指漲 0.23% 報 11,465.73 點，創業板指漲 0.51% 報 2,458.49 點；兩市成交額合計人民幣 6,815 億元，「北向資金」淨買入 95.45 億元。

券商、保險類股午後拉升，航空、汽車、軟體等族群走高；釀酒、旅遊、酒店餐飲、地產、食品飲料、零售、醫藥等類股齊跌。

香港恒生指數收盤漲 0.36%，恒生科技指數跌 1.32%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，去年 12 月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 1.8%，較去年 11 月高 0.2 個百分點，PPI 降 0.7%，降幅較前月縮小 0.6 個百分點，但大於經濟學家原估的 0.1%。

對於上月 CPI 走勢，國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，各地區、各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，多措並舉，做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。

董莉娟並說：「受石油及相關行業價格下降影響，PPI 環比由漲轉降；受上年同期對比基數走低影響，同比降幅收窄。」

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，預料今年中國 PPI 可能以通縮開局，隨後緩步回升，走出通縮的時間，取決於內需復甦的速度，以及全球商品價格受各類不確定因素影響的結果，預計全年升幅約 0.5%。

中國國務院上月公布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035 年）》指出，宣示要不斷提升國內供給品質水準，建立強大國內市場。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，今年全年通膨形勢應依然溫和、可控，中國出現持續、快速通膨升溫的機率不高。

財信研究院副院長伍超明則說，預估 1 月 CPI 會明顯加速，很可能再次回到在 2% 以上。春節期間民眾的消費需求增加，加上全國大部分城市疫情感染高峰已過，將一定程度上提振消費需求。