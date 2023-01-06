〈房產〉全台繼承不動產數量15年翻一倍 去年又創新高

根據內政部統計月報資料顯示，2022 年前 11 月累計繼承移轉達 6.4 萬棟，創下歷史新高，全年有機會挑戰 7 萬棟，繼承移轉每年數量穩定增加，15 年的時間就呈現翻倍成長，顯示人口老化狀況嚴峻。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年國人生育數量多，長輩不在後遺留下來的不動產就由配偶與子女繼承，2021 年國人的平均壽命為 80.86 歲，其中男性 77.67 歲、女性 84.25 歲，等到真正發生繼承時，一來繼承人年紀可能都 5、60 歲，二來因為繼承者數量多，若繼承人間無法討論出大家都能接受的分配方式，最後可能還是得出售換取現金才能公平分配。

統計顯示，2022 年繼承移轉棟數前 11 月 6.4 萬棟，已經超越 2021 年全年的 6.3 萬棟，主要都會區繼承移轉數量最多的是新北市，去年前 11 月繼承移轉達到 1.2 萬棟，主要還是新北市是人口最多的區域，其次則是台北市的 1.1 萬棟。比較特別的是台北因為房價高，買賣與繼承比例相對較高，每 2.6 件的買賣移轉的同時，也會出現 1 筆繼承移轉登記，顯示台北市取得不動產的民眾，透過繼承取得的比例，明顯高於其他都會區。

曾敬德指出，當長輩有遺留下不動產，的確在高房價環境下可以幫助晚輩解決部份居住或資金需求，不過繼承當下也有分配的問題，且許多繼承的建物可能以公寓與透天產品居多，地點不見得在自己生活圈之內，不符合居住需求，但也有可能雖然分配到了一些持分，但實際上不是所有繼承人都可以使用房子，卻仍要繳納房屋稅、地價稅等問題，加上房地合一稅上路後，對於繼承稅制也有一些影響，建議民眾要提前留意。