〈美股盤後〉Fed官員唱鴿 CPI數據發布前夕 那指連四紅

聯準會官員釋出鴿派訊號，及關鍵通膨數據前夕的投機性買盤支撐，美股主指週三 (11 日) 尾盤最後一個小時奮力走升。那斯達克指數勁揚超 1.7%，連續第四個交易日收紅，創自去年 9 月 12 日以來最長連勝紀錄。標準普爾 500 指數收漲超過 1.2%，突破 3950 點大關。

特斯拉週三引領非必需消費類股高歌猛進，Alphabet 和微軟等科技巨擘扶搖直上，Expedia 帶動休閒旅遊股攀高。

聯準會下次例會將於 1 月 31 日～2 月 1 日召開。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三透露，她現階段傾向下回升息 1 碼，但這非常依賴於數據，較小的升息幅度可以給聯準會更大的靈活性。

展望週四，投資人等待週四發布關鍵經濟數據，這可能將決定聯準會 2 月份下一次升息的幅度。

市場普遍預期，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。緩解通膨壓力的預期，投資人相對降低對聯準會鷹派程度的預期。

提供機師飛航必要通告的系統當機影響之下，美國聯邦航空總署 (FAA) 要求美國所有航班延後，航空股也備受關注。根據世界航班追蹤網站 FlightAware 的數據，美國各地已有超過 8200 個起降航班延誤，逾 1200 個航班取消。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.65 億例，死亡數突破 671 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊歌舞昇平，房地產、非必需消費品和資訊科技板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.02%；Meta (META-US) 跌 0.075%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.81%。

道瓊成分股普遍收高。家得寶 (HD-US) 上漲 2.61%；高盛 (GS-US) 上漲 1.99%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.97%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.84%。

費半成分股連袂收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.58%；AMD (AMD-US) 上漲 1.48%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.87%；德儀 (TXN-US) 漲 0.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.27%；美光 (MU-US) 上漲 1.49%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72% ；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.68% 至每股 123.22 美元。特斯拉傳出接近達成在印尼建廠的初步協議，目標為年產 100 萬輛電動汽車。此外，特斯拉已向德州監管部門提交申請，該公司計劃斥資超過 7 億美元，為位於奧斯汀的電動車超級工廠進行擴建，本月底開始動工。

由於賣空者平倉，以及散戶猜測該公司可能成為潛在的收購目標，北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週三續飆 68.60% 至每股 3.49 美元。

微軟 (MSFT-US) 走升 3.02% 至每股 235.77 美元。 據報導，微軟計劃對熱門人工智慧 (AI) 聊天機器人「ChatGPT」的開發商 OpenAI 投資 100 億美元，投行 Wedbush 認為，由於 ChatGPT 是業內最具創新性的 AI 技術之一，微軟顯然在這方面積極進取。

Expedia (EXPE-US) 揚升 4.86% 至每股 99.24 美元。Expedia 獲 Oppenheimer 上調股票評級至「超越大盤表現 (Outperform)」，目標股價為每股 120 美元。

華爾街分析

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示：「樂觀情緒仍在主宰市場，促使週三美股逐步走升，投資人預計將發布的 CPI 報告將持續顯示通膨放緩趨勢仍然存在。」

財報季即將開跑，FactSet 分析師預期 2022 年第四季標普成分股盈餘將年減 4.1%，創 2020 年第三季 (年減 5.7%) 以來首度下跌紀錄，與去年同期超過 31% 的增長相比出現大幅逆轉。

Qontigo 全球應用研究主管 Melissa Brown 表示：「獲利預期已經下滑，這可能代表迎來意外更差業績的機率較小。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主