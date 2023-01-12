高盛展開裁員行動 投行、全球市場部門受創最重

知情人士透露，高盛 (GS-US) 周三 (11 日) 起開始裁員，其中約三分之一來自投資銀行和全球市場部門。

一位知情人士曾在周一 (9 日) 表示，高盛計劃裁掉 3000 多名員工，另一位消息人士今日證實，公司已經開始裁員。

這將是高盛自 2008 年金融危機以來規模最大的裁員計畫。消息人士向路透表示，這可能影響該行大部分主要部門，其中又以投行部門的裁員幅度最大。

知情人士稱，高盛周三開始在亞洲裁員，除了削減私人財富管理業務之外，還解僱位於香港、新加坡和中國辦公室的 16 名私人銀行員工，香港研究部門也裁掉大約 8 名員工，投行和其他部門的裁員行動則仍在持續進行。

面對經濟衰退威脅，這只是銀行業廣泛裁員行動的其中一部分。一位消息人士上月表示，除了高盛以外，摩根士丹利也將裁員約 2%，影響約 1600 人，滙豐銀行至少也裁了 200 人。

諮詢公司 Alliance Consulting 總裁 Paul Sorbera 表示，對信貸、股票和投行等領域來說，去年是充滿挑戰的一年，但他也說，這就是華爾街的一部分，對裁員已經習以為常。

截至第 3 季末，高盛員工數約為 4.91 萬人，最新一波裁員占公司員工數約 6%。不過，疫情爆發以來，活躍的交易業務令華爾街投行大舉招聘，高盛這段期間也新增一萬多個工作崗位。

華爾街展開裁員行動之際，銀行股將在周五 (13 日) 為美股財報季揭開序幕。Refinitiv Eikon 平均預測，高盛 Q4 淨利將達 21.6 億美元，較去年同期下滑 45%。

高盛周三收盤漲近 2%，報每股 364.48 美元。該股今年迄今已漲約 6%，部分收復去年的 10% 跌幅。