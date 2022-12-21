加拿大11月CPI年增率放緩至6.8% 核心CPI依然頑強

加拿大統計局（Statistics Canada）周三（21 日）公布最新數據顯示，11 月通膨出現降溫跡象，但基本物價壓力的關鍵指標趨於上升，提升加拿大央行（Bank of Canada）再次升息的可能性。

數據顯示，加拿大 11 月消費者物價指數（CPI）年增 6.8%，雖略高於市場預期的 6.7%，但低於前值 6.9%，按月來看成長 0.1%，高於市場預期的 - 0.1%，較前值 0.7% 大幅回落。

扣除食品與能源波動的核心 CPI 年升 5.8%，與前值持平，按月來看成長 0%，低於市場預期的 0.2%，前值為 0.4%。

觀察數據細項，加拿大 11 月 CPI 增速提升的主因是住房和食品雜貨價格影響。住房方面，加拿大抵押貸款利率成本躍升 14.5%，創 1983 年 2 月以來最大升幅，而租金價格則上升 5.9%，原因是利率上升增加購物障礙。另一方面，食品價格年增 11.4%、月增 11%。

加拿大的 11 月 CPI 報告顯示，儘管經濟增速放緩、借貸成本上升抑制國內需求，但物價壓力仍居高不下，而持續的通膨可能會促使加拿大央行再次升息，以恢復物價穩定。

花旗經濟學家 Veronica Clark 表示，該份數據報告表明加拿大央行明年 1 月可能會升息 1 碼（25 個基點），而且 3 月還可能再升息 1 碼，這是因為通膨仍然沒有如加拿大央行預期的降溫。