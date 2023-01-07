鴻海營收締新猷、去年CPI衝新高、府院定調普發現金 本周大事回顧

鴻海去年營收衝破 6.6 兆元改寫歷史新高，在電動車布局上也跨大步，將攜手輝達合作，不過通膨警訊仍存在，主計總處 6 日公布去年全年 CPI 平均漲幅高達 2.95%，創下 2009 年以來新高，至於稅收超徵部分，府院定調將在農曆年後每人普發現金 6000 元；以下是本周大事回顧：

鴻海去年營收 6.62 兆元締新猷 將攜手輝達打造自駕汽車平台

鴻海 5 日公告去年 12 月營收 6293.4 億元，月增 14.2%，年減 12.3%；第四季營收 1 兆 9570 億元，季增 12.06%、年增 3.54%，為單季次高；全年營收 6 兆 6219 億元，年增 10.47%，則為歷年新高。

另一方面，晶片製造商輝達在美國消費性電子展 CES 上，也宣布將與鴻海 (富士康) 合作開發自駕汽車平台，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

大立光去年 12 月營收月減 23% Q4 營收仍創 8 季新高

大立光 5 日公布去年 12 月營收下滑到 40.15 億元，月減 23.24%，年減 10.81%，不過第四季營收則達 143.9 億元，改寫近 8 季新高，季增 6.77%，年增 10.25%，累計大立光去年全年營收 476.75 億元，年增 1.52%。

聯電去年 12 月營收 209 億元探 10 個月低點 Q4 季減 1 成

晶圓代工廠聯電 6 日公告去年 12 月營收 209.46 億元，月減 7%，年減 3.29%，探近 10 個月低點；第四季營收 678.36 億元，季減 10%，年增 14.78%，近 3 季低點；去年營收 2787.05 億元，年增 30.84%。

去年 CPI 2.95% 衝上 14 年新高 外食飆漲 5.77%

主計總處 6 日公布我國去年 12 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.71%，較上月的 2.35% 再度擴大，而全年 CPI 平均漲幅高達 2.95%，創 2009 年以來新高，其中，外食費年漲幅衝上 5.77%，導致食物類年漲 5.66%，在七大類中漲最多，也同創 2009 年來最大漲幅。

〈大廠展望〉環球晶看今年營收「先低後高」 仍是正成長的一年

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭 4 日表示，受客戶需求及能見度轉弱影響，上半年營收會稍微低一些，但隨著市場庫存去化，下半年營收會明顯回升，呈現「先低後高」，今年長約持續價量齊揚，2023 年仍是正成長的一年。

〈大廠展望〉宏碁庫存去化已告段落 看今年大環境挑戰大

品牌大廠宏碁董事長陳俊聖 4 日表示，宏碁庫存調整已達到內部覺得 comfortable(合適) 的水準，短期因應供應鏈問題，將會多備一些成品庫存，不過從總經面來看，大環境依舊不好、挑戰相當大，若沒有新需求刺激，整體筆電市場規模最快一年將回到 2017-2019 年、僅有剛性需求的水準。

〈大廠展望〉世界先進看今年景氣「先冷後溫熱」 下半年需求可望回溫

晶圓代工廠世界先進董座方略 6 日表示，今年景氣「先冷後溫熱」，但溫熱的不確定因素仍相當多，上半年業績估較去年同期衰退，隨著客戶第二季庫存接近正常水準，下半年需求可望回溫，此外，他透露正持續考慮興建 12 吋廠，但暫時沒有時間表，不過因應客戶分散風險要求，新加坡也納入考慮地點。

蘇揆：農曆年後每人發現金 6000 元 中低收入戶再加碼

台灣去年稅收超徵新台幣 4500 億元，還稅於民議題引發關注，府院定調將發現金讓全民共享，行政院長蘇貞昌 4 日進一步指出，預計農曆年後每人普發現金 6000 元，此外，農曆年前會加發低收入戶每人 750 元、中低收入戶每人 500 元，且今年每月都會發放。

金融業去年現增逾 2100 億元 今年未完待續

金管會 3 日公布，金控去 (2022) 年現增 844 億元，銀行業共增資 207.4 億元，產險業共現增 985 億元，壽險業在去年也有 6 家公司共現增 587 億元，創近三年來新高，整體金融業扣除母金控現增給子公司的重複計算後，去年共增資 2109 億元，創下史上最大增資潮紀錄。

台灣首家離岸風電場允能驚爆財務危機 20 家銀行踩雷 667 億元

台灣離岸風電場首度發生債務危機，天豐新能源開發的允能風場驚傳向銀行團協商，金管會 5 日揭露允能相關曝險狀況，共有 20 家銀行參與聯貸，曝險金額高達 667 億元。

用水大戶注意 經濟部宣布 2/1 起開徵耗水費

經濟部 6 日表示，為促進產業節水並落實用水正義，在今日發布耗水費徵收辦法，並自 2023 年 2 月 1 日起，對枯水期單月用水量超過 9000 度大用水戶開徵耗水費，每度徵收 3 元耗水費，不過為使大用水戶有緩衝期進行節水設備投資，2025 年 6 月 30 日前大用水戶耗水費將減半收取。