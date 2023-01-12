美國航班恢復正常起降 航空類股盤中走揚

美國周三（11 日）清晨美國聯邦航空總署（FAA）的飛行公告（NOTAM）系統故障導致的航班停飛開始恢復正常起降，不過航空公司警告，該問題將持續影響全天航班。而目前飛行公告系統故障問題尚不清楚，也並未發現駭客攻擊的證據，美國總統拜登已下令對此進行全面調查。

此外，FAA 計劃實施延遲地面作業（Ground Delay Program, GDP）解決停飛數小時所造成的壓航班積問題，而在該計畫實施期間，已起飛的航班則能繼續飛往目的地。

航班停飛消息傳出後美國航空股盤前全倒，但隨航班恢復正常，部分航空股盤中走勢轉漲，聯合航空 (UAL-US) 漲 2.38%、美國航空 (AAL-US) 漲 0.38%、達美航空 (DAL-US) 漲 0.51%、西南航空 (LUV-US) 跌 0.19%。

根據 FlightAware 網站數據，此次飛行公告系統故障造成逾 5,400 個航班延誤、900 個航班被取消，FAA 官員表示要恢復所有航班正常起降還需要幾個小時。航空數據供應商 Cirium 則表示亭妃可能影響各航空公司 19,621 個國內航班的 200 多萬名旅客，而該數字還不包括周三抵達美國的 1,843 個國際航班的旅客。

有媒體援引熟悉 FAA 行動的知情人士消息報導，這次飛行公告系統故障通膨早在周二深夜開始，直到周三清晨故障無法排除下不得不完全關閉所有航班飛行，而自系統出問題後，FAA 技術人員就一直在搶修系統。

幸運的是，沒有任何跡象表明此次故障影響 FAA 追蹤和引導飛機的功能，也並未發生任何意外事故。

