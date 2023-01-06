Fed鷹派大將放鴿：政策利率正接近充分限制性

被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (6 日) 意外「放鴿」指出，政策利率正接近充分限制性，足以降低通膨的水平，顯示 2023 年可能是告別通膨飆升的一年。

聯準會 (Fed) 在去年四度升息 3 碼後放緩升息步伐，在去年 12 個月宣布升息 2 碼，使聯邦資金利率達到 4.25%-4.5% 的目標範圍。聯準會官員預計今年政策將保持緊縮狀態，19 位官員中的 17 位預計，利率到 2023 年底將超過 5%，沒有任何官員預測今年會降息。

布拉德於聖路易商界領袖發表演說時提到，美國通膨依舊太高，但某些指標正在回落，2023 年可能是告別通膨飆升的一年，聯準會能夠在不讓經濟陷入衰退的情況下實現降低通膨的目標。

Fed 鷹派大將放鴿：政策利率正接近充分限制性 (圖片：AFP)

布拉德樂觀表示：「與 2022 年秋季相比，美國經濟軟著陸的可能性有所增加，原因是勞動力市場並沒有像許多人預測那樣疲軟，勞動力市場在 2023 年可以保持相當的彈性。」



布拉德預期：「由於就業市場強勁，現在是抑制通膨的好時機，雖然目前政策利率尚未具限制性但正在接近，預料將在今年達到此一水平。」

此言暗示他可能會放棄超過 5% 的終點利率觀點，稍微改善市場情緒，從而使美元週四短線下滑，美股脫離盤中低點，道瓊週四收跌 339.69 點，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線倒掛收窄。

相較於布拉德，聯準會多位官員週四持續堅持鷹派立場，堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 認為：「聯邦資金利率在 2024 年前仍將保持 5% 以上一段時間，直到聯準會收到訊號表明通膨確實開始向 2% 的目標回落。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四指出：「通膨依舊過高，仍然是美國面臨的最大不利因素，樂見近期價格壓力緩和的跡象，但聯準會仍有許多工作要做。」