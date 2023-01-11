〈房產〉2022年全台房地合一稅365億元創歷史新高 台中成繳稅王

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，去 (2022) 年 12 月個人房地合一稅收為 37.8 億元，房地合一稅收連續兩個月反彈，全年房地合一稅收 365.1 億元，創下歷史新高，稅收王則是以台中市的 74.4 億元居冠，占比超越 2 成。

同時，去年來自台中的個人房地合一稅收超越市場交易規模最大的新北市，反映過去一段時間台中不動產價格增值明顯，且交易熱絡帶動稅收增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大幅增加，2022 年房地合一稅收 365.1 億元，則是持續寫下房地合一稅上路以來新高，主要是過去一段時間房價大漲，加上房地合一稅 2.0 的稅負調整，同時預售換約也納入繳稅範圍，都帶動 2022 年房地合一稅收增加。

由財政部統計顯示，2022 年 12 月個人房地合一稅收為 37.8 億元，創下全年單月新高，2021 年也是 12 月的房地合一稅收創下歷史新高，年底前因為交易較多，容易出現一波繳稅潮。

比較 2022 年六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的 74.4 億元，年增幅度達到 48%，其次則是新北市的 52.8 億元，年增 78%，高雄市房地合一稅收 50 億元，年增 37%，桃園市為 43.5 億元，年增 7 成，台北市則是 36.3 億元，年增僅 14%，反映過去一段時間台北市的房價漲幅落後其他區域，因此稅收成長與金額相對落後其他都會區。

曾敬德指出，2022 年房地合一稅收創下歷史新高，反映房價大漲後，短期交易狀況也偏熱絡，因此帶動稅收增加，另外一塊可能與預售禁止換約轉售有關，畢竟政策已經討論了一整年，不想交屋的投資客可能已經出場，也都會帶動稅收成長。