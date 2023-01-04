〈房產〉誠實成就最強創業平台！永慶加盟四品牌2022頒獎典禮 數千位房仲菁英同享榮耀

台灣最大房仲集團永慶房產集團 2022 慶豐收！不受 2022 下半年房市反轉影響，全台店數依舊突破 1550 店，居業界之冠，店數市佔第一。而且「2022 年菁英會頒獎典禮」更於今 (4) 日擴大舉辦，集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，全台數千位房仲菁英齊聚，歡慶永慶加盟四品牌年度業績突破 270 億元、聯賣業績達 86 億元，更將上台領取屬於他們的榮耀。

隨著永慶加盟四品牌的壯大，獲獎人數越來越多，今年頒獎典禮首度移師到台北 TICC 國際會議中心舉辦。頒獎典禮在九天民俗技藝團的磅礡演出中展開序幕，而本屆上台接受表揚的績優經紀人、店東長也突破 860 人，人數之多刷新紀錄。

其中，「業績突破 1 億元的加盟店」高達 21 間店，追平 2021 年紀錄；而達成「千萬業績經紀人」目標的人數超過 200 人，顯見永慶集團建構的加盟環境，讓房仲菁英展翅高飛，無論是想創業當頭家、或拼業績的，都能擁有自己的舞台。

在永慶房產集團董事長孫慶餘 (圖中) 帶領下，全台加盟夥伴落實「誠實服務」，深獲消費者肯定，也反映在實質績效上。(圖右) 業務總經理葉凌棋，(圖左) 加盟事業處總經理莊志成。(圖：永慶房產集團提供)

特別到場祝賀得獎者的永慶房產集團董事長孫慶餘表示，謝謝全台加盟店東長和夥伴持續跟進總部的策略，從「先誠實再成交」、「實價登錄 3.0 - 主動揭露行情到門牌」到「誠實服務承諾」，不僅贏得客戶認同，帶動四品牌的好績效，更成為仲介楷模，促進房市政策的實行。誠實房仲時代來臨，不是口號、是消費者心之所向，沒有跟上的房仲品牌，將面臨失去消費者支持的危機。

不受房市反轉衝擊，永慶加盟四品牌 2022 績效亮眼，年度業績突破 270 億元、聯賣業績達 86 億元。(圖：永慶房產集團提供)

擔任頒獎貴賓的永慶房產集團業務總經理葉凌棋致詞時表示，永慶加盟四品牌除了與集團同步，致力於提供誠實服務給消費者，更期許打造全台房仲菁英的「最強創業平台」和「最佳發展平台」，很開心，我們做到了！透過聯賣、系統平台、數位工具、強大品牌力和店數市佔高，帶動加盟店和經紀人的績效穩健成長。未來，我們也將再接再厲，持續提供消費者需要的誠實服務，並且建構最強創業平台，打造消費者、加盟夥伴、產業的多贏局面。

就像是除了業績獎項外，永慶加盟四品牌特別重視跟消費者權益息息相關的「履保楷模獎」，期望在高業績下，也能隨時保障客戶的交易安全。履保就是履約保證，是保護買賣方交易安全很重要的一環，永慶加盟四品牌不僅多年來持續推動，更在在 6、7 年前設立獎項鼓勵加盟店，感謝他們對於交易安全的堅持，對於消費者權益提供保障。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成補充，只要認同誠實理念、把消費者權益放第一、想在台灣房仲業永續經營，就歡迎到我們體系來。無論要創業加盟、還是任職當經紀人，我們都能提供相對應的資源，全力相挺。就像是在 21 間年度業績破 1 億元的加盟店中，有 9 間店成立不滿 3 年，占比高達 43%，凸顯永慶加盟總部提供資源，如跨品牌深度聯賣、持續優化的系統平台和數位工具，成就最強創業平台。

值得一提的是，永慶加盟四品牌也成為各家房仲品牌的大熔爐，無論來自哪個品牌，都能在這裡找出屬於自己的事業舞台。這 21 間年度業績破 1 億元的加盟店中，超過 8 成的經營團隊曾陸續在兩家以上的房仲品牌歷練過。其中經營團隊擁有信義房屋資歷的、達 7 間，數量最多；另有 9 間加盟店的店東長，曾服務過中信房屋、住商不動產、21 世紀房屋、群義房屋等品牌，之後輾轉加入永慶加盟體系，有的直接成為店東長，有的經過幾年籌備後才正式開店。雖然來自不同地方，但相同的是，他們都在永慶加盟體系建構屬於自己的事業版圖。

永慶加盟四品牌 2022 菁英會頒獎典禮，獲獎人數突破 860 人，歷年新高。(圖：永慶房產集團提供)

緊接著菁英會頒獎典禮之後，是受疫情衝擊、已經兩年未舉辦的全台尾牙宴大串聯！在這個犒賞員工的時節，永慶加盟四品牌全台經管會將從 1 月 9 日展開，預計全台舉辦 15 場，席開 1800 桌，不僅有眾多知名藝人擔當演出，還有上千個獎項等著送出，預計超過 2.5 萬人共襄盛舉。