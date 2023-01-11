〈房產〉軌道經濟新趨勢 安坑輕軌安康站周邊房價飆漲近4成稱冠

新北市近年來積極推動交通建設，「三環六線」中安坑輕軌已完工，全程共設 9 個站點，路線總長 7.5 公里，將擇期通車。房仲業者統計，安坑輕軌站區周邊以新和國小站 391 件登冠軍寶座，而安康站周邊房價漲幅 39.7% 稱冠。

永慶房屋依實價登錄資料統計，2022 年安坑輕軌各個站點的房市交易量表現，新和國小站以 391 件名列全線第一，住宅均價目前保持在 4 字頭，房價相對穩定，陳金萍分析，新和國小站商圈較早開發，生活機能相對成熟，並可連接中和區，具備優秀的地理位置，且僅隔一站就接捷運十四張站，可轉乘環狀線，來往新北市中心更加快速，交通便利性足。

由於新和國小站周圍較少新案推出，房價漲幅也相對穩定，「東帝門」、「陽光 PARK」以及「天空之城」都是當地熱銷中古大樓，周遭公寓平均價格落在每坪 39.2 萬；大樓平均價格則落在每坪 46.2 萬元。陳金萍表示，新和國小站可說是安坑輕軌最熱鬧的站點，周遭生活機能優、交通運輸方便，加上穩定的房價，是值得聚焦的房市熱區。

十四張站為安坑輕軌起始站，也是唯一位於新店溪右岸的車站，2022 年交易量 131 件，僅次於新和國小站，陳金萍表示，十四張站鄰近央北重劃區，不僅連接環狀線，「十四張站暨南機廠捷運開發案」也是置產族關注的焦點，作為全台最大的捷運聯開案，完工後預計將可引進大量商業活動進駐，而隨著就業機會跟進的人口將會帶動整體區域繁榮成長。此外，環河快速道路、北二高也增加了交通選擇，待安坑輕軌通車後，來往附近區域將更加便利。

觀察安坑輕軌 2014 年開工前至 2022 年 12 月即將通車的房價變化，陳金萍分析，除耕莘安康院區站因周圍空地較多，住宅產品較少之外，其餘站點多數漲幅逾 10%，而其中又以安康站漲幅 39.7% 成功奪冠，雙城站也以 31.7% 奮起直追，景文科大站、陽光運動公園站也因連接熱鬧的安康站，有部分商圈重疊，漲幅有 2 成之多。

安康站落點位於安和路一段與安康路一段路口，陳金萍指出，站點設於區域主要交通幹道，道路四通八達，並坐擁麥當勞、必勝客、全聯以及家樂福等知名連鎖進駐，距離安坑雙語國小、及人國中也僅幾分鐘距離，生活、商圈發展成熟，且有學區加持，是值得注意的潛力區域。陳金萍分析，安康站房價漲幅高達 39.7%，但整體均價還未站上 4 字頭，房價仍相對實惠，在安坑輕軌通車後，為當地生活圈增加能見度，更助攻房市增值力道。

漲幅同樣逾 3 成的雙城站，從 1 字頭房價站上 2 字頭，陳金萍表示，儘管雙城站近年漲幅達 31.7%，但 2 字頭的房價依舊相當親民，加上接近山坡地區，居住環境較為清幽，雖站點位於安坑輕軌最末端，需花較多通勤時間，但陳金萍補充，雙城站周圍中古公寓均價皆在 2 字頭，近年入駐的新案也才剛站上 3 字頭，可謂是相較實惠的價格，適合預算不多的小資族在此置產。