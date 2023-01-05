戴德梁行：去年全台土地交易大減逾4成 商業類土地交易量緊縮

根據戴德梁行今 (5) 日發布統計指出，2022 年全台土地總交易量為 1718 億元，年減逾 4 成，其中又以商業類土地交易量緊縮最為劇烈，全年交易量 233 億元，僅及上一年的 2 成。

同時，統計顯示，2022 年全台住宅類土地全年交易量也由 2021 年度的 1078 億元直接腰斬至 563 億元，只有工業類土地以新台幣 895 億元一枝獨秀，相較於 2021 年增加了 309 億元，增幅達 53%。

戴德梁行認為，2023 是景氣混沌保守的一年，但產業用地需求仍將持續，住商土地市場仍有餘溫，但大型建商會更挑嘴，只要精緻，拒絕粗飽，不因囤地而追價，重劃區的小面積土地將是中小型建商獵地的機會。

戴德梁行表示，2022 年土地交易量的基本支撐來自於公部門的標售，2022 年共計標脫了 809 億元，略低於 2021 年度的 853 億元，與 2020 年度的 802 億元相近，但因 2022 全年總體土土地交易量大跌，公部門的標售量即占了全年交易量的 47%。政府因應產業需求，2022 年度釋出大量工業土地，在十大土地交易中，政府釋出的工業土地位居前四名，包括星宇航空、統一 (1216-TW) 的桃園航空城產專區、中茂的新北新知產專區、南亞 (1303-TW) 的彰濱工業區等，合計交易金額即高達 294 億元，若再加計台糖標售高雄金銀島舊址土地及新北市政府標售的台北港娛樂區土地，公部門去年釋出的土地在前十大交易中占了 7 成。

戴德梁行進一步分析，政府在全球升息、原物料上漲及國際局勢緊張的環境下，以釋出工業土地滿足國內產業之需求為主，降低了各界本欲指向政府帶頭炒作土地的雜音，而不動產業界面對過去一年的國際政經環境，表現在購地策略上也更加謹慎。相對於 2020-2021 年有地就拿，在 2022 年則轉為以同時具備精華區及所有權的條件為優先考量，交易型態較為複雜的股權標售在現階段不易討喜；營建成本高漲之際，即便是位於台中七期的精華區土地，地上權標售也不免以流標收場。