〈紐約匯市〉市場關注美12月CPI 美元小升 仍徘徊7個月低點

市場關注美12月CPI 美元小升 仍徘徊於7個月低點 (圖：AFP)
市場關注美12月CPI 美元小升 仍徘徊於7個月低點 (圖：AFP)

美元指數周二 (10 日) 小幅回升，但繼續徘徊在七個月低點附近，與此同時，交易員正在等待本周稍晚公布的美國通膨數據，以評估對聯準會 (Fed) 的升息預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.27%，至 103.28。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席瑞典央行活動時表示，為了穩定通膨，短期內可能需要採取不受歡迎的措施，同時也強調央行的獨立性。他沒有在這次的活動上談到有關升息的問題。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，在 Fed 給出更鷹派的陳述之前，美元可能繼續承壓，但他認為目前美元已疲軟過頭。

近來美元持續走低，是因爲市場參與者質疑，隨著去年激進升息的影響開始浮現，Fed 是否會讓終點利率升到 5% 以上。投資人現在預期，在 6 月之前，終點利率將達到略低於 5% 的高峰，然後從今年稍晚開始回落。

在交易員為美國消費者物價指數 (CPI) 做準備的同時，美元跌勢暫歇。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 說：「市場意識到我們已經在 CPI 公布前削減對美元的曝險部位，且美國通膨持續的風險依舊很大，Fed 認為情況屬實，因此不得不在更長一段時間內維持高利率水準。」

歐元漲 0.06% 至 1.0736 美元，仍略低於周一 (9 日) 觸及的七個月高點；英鎊貶逾 0.2% 至 1.2151 美元，自三周高點回落。

中國重開國門，本周令風險資產獲得提振，尤其是和中國經濟存在關聯性的貨幣。

然而，繼前一交易日勁揚至四個多月高點後，澳幣今小幅下跌，截稿前貶近 0.3% 至 0.6893 美元，紐元幾乎持平，截稿前報 0.6369 美元。

離岸人民幣今小跌 0.1%，截稿前報 6.784 人民幣兌 1 美元，自五個月高點回落。

日元貶近 0.3%，至 132.23 日元兌 1 美元。日本央行去年底意外調整殖利率曲線控制後，日元多半走強。

截至台灣時間周三 (11 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 103.2794。+0.0862%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0736 美元。+0.0373%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2151 美元。-0.2790%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6892 美元。-0.2894%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3425 加幣。+0.2614%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 132.22 日元。+0.2578%

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