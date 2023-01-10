中國去年12月新增銀行貸款超預期 2022年新增貸款創歷史新高

中國央行周二（10 日）公布數據顯示，隨著央行繼續支持新冠疫情影響的經濟，中國去年 12 月新增銀行貸款出乎意料較前月成長，去年的貸款寫下歷史新高。

中國人民銀行公布數據顯示，去年 12 月中國各銀行新增人民幣貸款為人民幣 1.4 兆元（以下單位皆同），不僅高於去年 11 月的 1.21 兆，也高於前年同期的 1.13 兆，同時還超乎分析師預期的 1.1 兆元。

中國央行數據顯示，包括抵押貸款在內的家庭貸款從去年 11 月的 2,627 億元降至去年 12 月的 1,753 億元，企業貸款從去年 11 月的 8,837 億元攀升至去年 12 月的 1.26 兆元。去年新增銀行貸款達到創紀錄的 21.31 兆元，高於前年的 19.95 兆元的歷史紀錄。

國泰君安（Guotai Junan International）首席經濟學家周浩（Zhou Hao）表示，中國去年 12 月新增貸款超乎預期，但總融資不及預期。因為新冠病毒的復甦應該抑制貸款活動，市場預期不高。

周浩說，投資人的目光現在轉向今年第一個月的信貸擴張數據。由於去年 12 月新增貸款高於預期，而今年初很有可能出現大規模貸款延期，進一步提振成長前景。

中國經濟去年受到新冠疫情封鎖和全球需求放緩的嚴重打擊，該國領導人近期承諾將增加對國內的經濟支持。在去年 12 月突然取消嚴格的清零措施後，該國目前正與日益激增的病例數抗爭。中國央行承諾，今年將使其政策「精簡有力」，以支持經濟保持流動性合理充裕，降低企業融資成本。

另外，中國央行同日公布數據還顯示，去年 12 月 M2 貨幣供應年增 11.8%，較前值 12.4% 回落 0.6 個百分點，且低於預期的 12.3%。去年 12 月人民幣貸款餘額年增 11.1%，高於去年 11 月的 11%，略高於分析師預估的成長 11%。

中國社會融資總量（TSF）去年 12 月年增 9.6% 至 1.31 兆，低於去年 11 月年增 10% 至 1.99 兆，也不及路透分析師預估的 1.6 兆。。

該數據是衡量經濟中信貸和流動性的廣義指標，包括存在於傳統銀行貸款體系之外的表外融資形式，如首次公開發行（IPO）、信託公司貸款和債券發行。