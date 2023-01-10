〈房產〉平均地權條例修正通過 預售屋自用將當道

平均地權條例修正案今 (10) 日在立法院三讀通過，祭出重拳遏止炒房，地產業者認為，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期預售產品未來自用將當道，另外私法人購屋採許可制，也會抑制豪宅市場買氣，不過因為現在市場已經開始步入修正階段，預售投資也早已退燒，政策早點定案對房市也是塵埃落定。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市已經進入修正循環，投機也早已退場，因此即使政策定案上路，對於當前買氣低迷的房市影響有限，且預售禁止換約也已經討論一年時間，動作快的也早就出場，加上多數區域房價漲很多，未來應是會有少賺求出場的換約潮，但不至於出現血流成河的狀況。

根據實價揭露的資料顯示，2021 年 7 月預售揭露的實價資料，包括桃園、新竹、台南與高雄市，中位單價都還在 2 字頭，不過去年的 8、9 月六都與新竹的預售中位價都已經站上 3 字頭，尤其新竹、台南、高雄市因為有科技業投資題材，房價大漲跡象明顯，在新制上路之前，桃、竹、中、南、高應該會有最後的預售換約潮出現。

至於私法人購置住宅採許可制部分，對於豪宅買氣恐怕仍會造成衝擊，豪宅買氣來自兩部分，一個是本土的資金力量，一個則是海外回流的資金，一旦透過公司購屋的條件變更嚴苛，勢必會影響這些族群購屋意願。

曾敬德指出，當前房市早已反映預售禁止換約的利空，不過信心面影響還須觀察，一般民眾若朝向政府持續打房方向解讀，那對於房市還是會有一定干擾。

永慶房屋指出，平均地權條例修法順利三讀通過，從預售、新成屋限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄以及建立檢舉獎金制度，都在在顯示政府打擊房市炒作的決心。法案過關將讓預售、新成屋市場短期炒作受到抑制，未來新屋市場將以自住、長期置產為主流。而重罰炒作與建立檢舉獎金制度，不僅限於預售屋，所有住宅產品包括新成屋、中古屋均在管制範圍內，因此，將能限制預售、成屋短期投機行為，嚴懲房市投機炒作，消弭房價上漲預期，住宅價格走勢趨緩，有助於房市回歸正常供需，朝健康穩定方向發展，有正面助益。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，平均地權條例過關並不令人意外，而修法通過後，預售屋市場正式進入冷靜期，整體房市將會出現四大現象：

首先，「預售和成屋價差縮小」，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

其次，「豪宅市場交易量縮」，台灣房屋趨勢中心統計近年單價兩百萬的豪宅交易，發現今年前 11 個月交易筆數僅 27 筆，跟去年同期的 52 筆相比，幾乎等於腰斬，進一步觀察今年交易的 27 筆超豪宅中，有 13 筆都是以法人名義購屋，等於將近一半都是高資產族，透過自有公司或是另外開設資產管理公司的名義，來購置房產；然而平均地權條例修法通過上路，私法人購屋的資產操作空間不再，高資產族的置產態度也會略為保守，因此短期內的豪宅市場交易量，將面臨考驗。

再者，「高槓桿型建商淡出」，修法過後，建商的推案型態，將從預售案轉變為成屋案，由於成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。



第四，「資金走向避險型產品」，雖然交易疲弱抑制房價，不過首先面臨降價的物件，都屬於具有市場抗性的產品，區位條件佳者，則強者恆強，建設到位、機能成熟的區域，以及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正；至於商用不動產的部分，店面產品仍須依照經濟成長和商圈發展而論，但商辦這類自用、收益兩用型產品具市場優勢，將可能成為今年修法後的法人置產重點。

張旭嵐也分析，官方修法的核心目標是打擊炒作，且法案也將導引房市回歸剛性市場機制，因此新的一年，不受政策影響的自住客，更有機會在市場上撿到便宜。