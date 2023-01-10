〈房產〉全台都會區去年預售屋均價漲幅1-3成 政府祭重拳遏炒作

全台都會區去年預售屋均價漲幅 1-3 成，平均地權條例修正草案今 (10) 日在立法院三讀通過，祭出重拳遏止炒房，並禁止預售屋及私法人買受住宅採取許可制，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管預售未來有禁止轉售限制，不過通膨及升息依然支撐價格走高，且建商讓利有限，雖然投資買盤縮手，但自用及置產仍具購屋意願，並推高價格水準。

平均地權條例修正案在 2022 年已經提出，顯示政府將祭出重拳遏止炒房，依據實價登錄預售屋成交資料統計六都及新竹縣市平均成交價發現，去年預售屋成交價不僅沒有下修，甚至較 2021 年顯著成長，其中高雄市 2022 年平均預售房價來到每坪 32.4 萬元，年增幅 30%。

觀察六都及新竹縣市 2021 年及 2022 年預售屋平均成交價，2021 年已不見 1 字頭，到 2022 年連 2 字頭也消失，六都中房價最低的台南市，去年預售平均房價 30.7 萬元，年增 24.1%，增幅最高的高雄市年增 30%，預售平均每坪 32.4 萬元，台中市房價漲幅也高達 24.1%，均價逼近每坪 40 萬元，桃園市去年均價 34.3 萬，年增 18.1%，新北市預售均價 49.3 萬元，年增 13.6%。

台北市雖然價格漲幅最小，僅 9.7%，但平均單價來到每坪 98.7 萬元，入手門檻相當高，而前幾年房價漲勢猛烈的新竹縣市，去年平均 36.5 萬元，年增幅 10.8%，與南二都相比價格成長幅度收斂許多。

郎美囡分析，去年各建案開價仍創新高，而政府打炒房態度明確，讓投資性買盤縮手，但抗通膨置產及自用需求仍不畏風雨，且基於自用需求，購屋主力轉至生活機能較佳的地段，因此單價也偏高，跟資金熱潮時期相對低價區最熱門的取向略有不同，如台南市東區的「世界巨星」有多筆 5 字頭交易，台南市北區的「藏美表參道」預售成交價在 49-50 萬元，價格拉出新高。

此外，豪宅新案交易也是推升房價的主因，高雄市鼓山區的「御皇苑」成交單價 6 字頭，成為高雄市豪宅新成員，且由近幾年預售房價漲幅評估，目前預售價格降幅要超過 2-3 成，才有機會回到 2019 年資金熱潮前的房價水準，平均地權條例修正草案通過後，房價受衝擊而下修的幅度能否抵銷資金潮漲幅，值得觀察。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，平均地權條例修正案通過後，加上第一季多假期，成交量必然萎縮，禁止預售轉售及私法人購買住宅採許可制，都會抑制買方的購屋意願，造成房市震盪，經過買盤冷靜期後，賣方態度可能軟化，因此今年市場呈現盤整氛圍。