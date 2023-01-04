〈房產〉捷運三鶯線三峽站基地聯開案招商 估吸引42億元投資

捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計今年完工通車，商仲仲量聯行協助新北市政府舉辦「三鶯線三峽站兩側出入口捷運開發案」招商，三鶯線三峽站出入口 1 及出入口 2 基地合計達 3563 坪，預計吸引 42 億元投資並興建 2.3 萬坪的建築量體。

仲量聯行指出，捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計今年完工通車，該線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心之廊帶，廊帶人口約 137 萬人。完工通車後將能縮短三峽、鶯歌地區至臺北市通勤時間至少 20 分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，未來三峽站步行至北大社區及三峽老街僅需 10 分鐘路程，可同時服務三峽新舊社區之民眾。

同時，三峽站設置兩出入口之開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100% 公有地，地形方整，出入口 1 開發基地面積 1845 坪，初步規劃地下 2 層、地上 17 層、開發量體約 1.2 萬坪，預估投資金額約 21 億元；出入口 2 開發基地面積 1718 坪，初步規劃地下 2 層、地上 18 層、開發量體約 1.1 萬坪，預估投資金額約 21 億元。

仲量聯行指出，此一捷運聯開案區位鄰近熱門的龍埔國小與北大國小，周邊更有台北大學、三峽國中、三峽老街及國家教育研究院等，具豐厚人文氣息，且區域機能十分完善，餐飲業、零售店面、連鎖店發達，也有恩主公醫院等，非常適合年輕家庭、換屋族群或是退休族群，是區域極具潛力的開發案。

同時，新北三峽區為發展成熟之優質住宅社區，以自住、換屋家庭、退休族群為主，三峽不僅是高品質之新市鎮生活圈，更具臺北大學城之青年活力意象，並具備到站即到家的捷運宅優勢。

三峽站兩處開發基地（出入口 1 及出入口 2）已於去年 12 月 30 日正式公告徵求投資人，兩案個別招標評選，預計於 2023 年 5 月 30 日截止申請，本案擬就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業。