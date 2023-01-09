〈房產〉去年Q3淡水及林口等新北四大重劃區 住宅價格指數走跌

新北市政府地政局今 (9) 日公布 2022 年第三季住宅價格指數，統計顯示，在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數與上季相較分別下跌 0.1%、1.62%、0.19% 及 0.92%，

新北市地政局分析，新北四個整體開發區指數下跌原因，主要因房價水準已達相對高點，但受到金融政策影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格略跌。

同時，觀察新北市 8 大次分區去年第三季各月指數漲跌互見，各月變動率大致為 0.71% 以內的漲跌幅，變動幅度平穩。新北市 8 大次分區中，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水等次分區，屬交易較為熱絡區域，加上區域內因有捷運線經過或規劃，增進交通便利性，且有公共設施完善，生活機能成熟等條件優勢，剛性購屋或換屋需求仍有效支撐區域房地產市場，價格平穩。

新北市地政局指出，2022 年第三季新成屋指數為 118.01，變動率略跌 0.18%，與上季相較呈現持平趨勢，雖與去年同期相較仍有上漲 7.62%，但整體走勢已趨緩，主要受到央行逐步升息、土建融利率調漲、買賣雙方議價空間增加等因素影響，指數因而呈現微幅下跌。

同時，2022 年第三季各捷運線指數大致呈現平穩趨勢，板南線 (板橋段)、板南線 (土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及環狀線指數漲幅皆僅在 1% 以內；而新店線及淡水線指數則有微跌趨勢，較前季變動率分別下跌 0.1% 及 0.08%，整體仍呈現相對平穩態勢，主要因捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。