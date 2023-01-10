平均地權條例修正案三讀 影響交易秩序最重按戶罰5000萬元

立法院今 (10) 日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，此次修法囊括五大重點，分別為限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄、建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制，影響市場交易秩序者最重按戶處罰 5000 萬元。

內政部代理部長花敬群表示，這次修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易；長期而言，將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障國人購屋權益與居住正義。

內政部特別推動「平均地權條例」修法，主要有五大重點，第一、限制換約轉售，簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶 (棟) 處罰 50 萬至 300 萬元。

第二、重罰炒作行為，明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶 (棟、筆) 數處罰 100 萬至 5000 萬元。

第三、建立檢舉獎金制度，民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

第四、建立私法人購買住宅許可制，私法人購買住宅將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2 類；其中「需經內政部許可」，於取得後並將受取得後 5 年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

第五、解約申報登錄，預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於 30 日內申報實價登錄；違規者將按戶 (棟) 數處罰 3 萬至 15 萬元。

內政部指出，這次修法也配合修正地方政府地價評議委員會組成成員，除刪除地方民意代表及其他公正人士外，並明定專家學者與民間團體代表的委員比例不得少於 1/2，以強化該委員會的專業功能。

內政部表示，在修法期間社會各界或業者所提建議，都已納入修法或未來子法訂定時考量，並將以不影響正常交易及符合實務需要為原則進行規劃。