Fed調查：美國消費者對未來一年通膨預期持續降溫 支出預料降更多

紐約聯邦準備銀行周一 (9 日) 公布最新調查，美國消費者對未來一年通膨預期下降至 5%，為 2021 年 7 月以來最低點，但也大幅調降預期支出。

調查顯示，美國消費者在 2022 年 12 月對未來一年的通膨預期為 5%，比 11 月調查結果減少 0.2 個百分點。儘管這仍高於聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標，仍是對抗通膨路上的進展。此數據曾在去年 6 月觸及 6.8%，創 2013 年有資料以來的歷史紀錄。

儘管消費者對未來一年的通膨預期持續下滑，但較長期通膨預期幾乎文風不動，未來三年通膨預期仍為 3%，未來五年通膨預期甚至上升到 2.4%。

經濟學家認為，消費者通膨預期是左右美國通膨形式的關鍵，因為消費者行為會影響到企業是否漲價，以及員工是否會因物價上漲要求雇主提高薪資。

美國消費者 12 月對未來一年 (藍線)、三年 (紅線)、五年 (褐線) 的通膨預期。來源: NY Fed

這份調查顯示，消費者認為，未來一年的天然氣價格將上漲 4.1%，食品價格則將上漲 7.6%，都比 11 月的調查結果下降 0.7 個百分點。

大砍支出預期

然而調查也顯示，消費者對未來一年的家庭支出預期大幅下滑至 5.9%，是 2022 年 1 月以來最低，和 11 月掉了 1 個百分點，更遠低於 2022 年 5 月調查時的 9% 歷史紀錄。同時，消費者認為未來一年的家庭所得將成長 4.6%。

支出預期大幅走低，反映聯準會 (Fed) 為了壓制通膨展開一連串升息所帶來的影響。Fed 這波升息循環至今已調升 4.25 個百分點，預料在暫停升息之前，今年還會再升數次。

Fed 鎖定的目標之一是仍然火熱的就業市場——根據勞工部上周公布的報告，12 月非農就業新增 22.3 萬人。決策官員擔心，如果勞動力市場持續供不應求——目前每 1 名勞工可獲得 1.7 個職缺，會持續推升工資，導致企業成本繼續增加。

目前消費者對勞動力市場仍樂觀，受訪民眾當中，預期未來一年失業率攀升的人數占 40.8%，比 11 月調查結果下降 1.4 個百分點。另外，消費者預期房價將上漲 1.3%，比 11 月調查數字提高 0.3 個百分點。