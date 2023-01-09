花旗CEO：Fed終點利率5月前逼近5.5%、美國經濟下半年陷衰退

花旗集團 (Citigroup) 執行長 Jane Fraser 預測，聯準會 (Fed) 的終點利率將在今年 5 月之前逼近 5.5%，且美國經濟可能在今年下半年步入衰退。

Fraser 此前表示，雖然美國總體通膨已經觸頂，但服務業通膨帶來的痛苦依舊存在。

她預估，Fed 將在 5 月前把終點利率調升至略低於 5.5%，且明年底之前，利率都會維持在該水平，而根據利率點陣圖，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預估終點利率將在 2023 年達到 5.1%。

談到美國經濟，Fraser 預測今年下半年的某個時候會出現經濟衰退。Fed 去年積極升息導致金融市場承壓，使花旗去年前九個月淨利較前年同期下滑 34%。

Fraser 說：「沒有哪個產業比投資銀行更能感受到總體經濟影響，停滯不前的交易環境使 2022 年淪為艱困的一年。」但她也說，隨著支出和借貸活動回歸正常化，美國貸款和利息餘額正在增加。

日本央行 (日銀) 去年底調高殖利率上限，外界紛紛猜測這是否為政策轉向的前奏。Fraser 援引花旗經濟團隊的分析指出，日銀的舉動旨在消除迄今為止所產生的副作用，使寬鬆的金融環境得以持續下去。

不過，根據花旗分析，若日銀做出額外調整，很可能會刺激日元進一步走強，這不僅會拖累美企獲利和股市，甚至拖累通膨前景。