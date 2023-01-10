〈紐約匯市〉Fed放緩升息預期增溫 DXY貶至7個月新低 風險貨幣齊揚

美元指數周一 (9 日) 貶至七個月低點，因交易員押注，近期的經濟數據將令聯準會 (Fed) 放慢升息步調，風險貨幣則受惠於中國重新開放邊境，對經濟復甦的樂觀情緒，也將離岸人民幣推升至近五個月高位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.66%，至 103.20，延續上周貶勢，且創去年 6 月 5 日以來最低。

美元在去年最後一季創下 12 年來最大季跌幅，主要是因為隨著通膨和經濟成長降溫，投資人預期 Fed 不會把利率從目前的 4.25%-4.5% 升到 5% 以上。

Moneyfarm 首席投資長 Richard Flax 表示，Fed 會認為上周的數據總體來說是正面的，即使勞動力市場依然強勁，但這顯示升息已開始產生預期效果。

美國上周五公布 12 月非農新增就業增幅超出預期，薪資成長有所放緩，12 月 ISM 非製造業指數則為兩年半來首度跌入萎縮區間。

即將在本周稍晚公布的最新消費者物價指數 (CPI)，將帶領投資人一窺美國的價格壓力前景。Bankrate 首席金融分析師 Greg McBride 看好最新 CPI 有助於進一步緩解通膨壓力。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「有很多人關注聯邦基金期貨，看來 2 月可能會再升息一次，然後可能會在年底降息，我認為這是在為做空美元鋪路。市場普遍認為，美元到年底將大幅走低。」聯邦基金期貨顯示，投資人現在認為 Fed 在 2 月 1 日會議結束後最有可能做出升息 1 碼的決定。

隨著資金流向風險貨幣，歐元漲逾 0.9% 至 1.0740 美元，是去年 6 月 9 日以來最高，英鎊也延續上周五 (6 日) 漲勢，升值 0.8% 至 1.2186 美元。

澳幣升 0.5% 至 0.6912 美元，一度創去年 8 月以來最高，紐元則漲 0.4% 至 0.6372 美元。

中國在重新開放國界的同時，繼續解除大部分清零防疫措施，對經濟有望快速復甦的樂觀情緒，周一帶動離岸人民幣兌美元升至五個月高點，截稿前報 6.7822 人民幣。

另外，瑞士法郎兌美元盤中一度升至去年 3 月以來最高，截稿前升勢收斂，但仍漲近 0.8%，報 0.9206 瑞郎兌 1 美元。

新興貨幣方面，巴西貨幣在前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 的支持者闖入國會後，脫離盤中低點。截稿前，巴西雷亞爾兌美元下跌約 0.6%。

就在巴西總統左翼候選人魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 宣誓就職不久後，為抗議大選結果，波索納洛的數千名支持者日前闖入國會、總統府以及巴西利亞最高法院。

分析師表示，因巴西當局對抗議活動反應迅速，這次事件對市場影響有限，焦點很快就會轉向總體經濟指標。一項央行調查顯示，今年巴西通膨和利率預期均有所上升。

多數拉美貨幣一併走低，表現不及其他新興市場貨幣，但隨著銅價觸及六個月高點，智利披索兌美元上漲 0.6%，報 835.63 披索兌 1 美元。

截至台灣時間周二 (10 日) 約 6:00 價格: