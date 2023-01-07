梅西百貨警告年底購物季業績比預期差 今年至少上半年難好轉

美股財報季即將登場之前，美國連鎖百貨業者梅西百貨 (Macy’s) 發布預警，該公司周五 (6 日) 警告，去年第 4 季年底購物旺季期間的銷售比原本預料的更慘澹，而且高通膨導致消費者縮手的現象，可能會持續到 2023 年。

梅西百貨主管表示，他們如今預測第 4 季營收將落在原本預估區間 81.6 億至 84 億美元的低檔，調整後 EPS 仍落在原估區間 1.47 至 1.67 美元。該公司前年同期營收為 86.7 億美元，調整後 EPS 報 2.45 美元。

FactSet 訪調分析師預測，梅西上季營收 83.01 億美元，調整後 EPS 為 1.61 美元。

受此消息影響，梅西百貨 (M-US) 盤後股價一度重挫 11%，截稿前仍跌近 4%。同業包括 Nordstrom(JWN-US)、柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 盤後也都下挫逾 1%。

美國企業正準備公布第 4 季財報，而投資人正在觀察旺季期間的消費者行為，擔心物價飛漲會排擠消費者在休閒及送禮方面的開銷。梅西預定 3 月初公布完整的第 4 季和全年度財報。

梅西百貨執行長 Jeff Gennette 表示，黑色星期五和網路星期一的業績強勁、耶誕節前後一周也領先，但非旺季高峰的那幾個禮拜，業績比預想的更慘澹。

他研判，從當前總經指標和自有信用卡的數據來看，消費者在 2023 年仍將壓力重重，特別是上半年，梅西正據此規劃庫存組合和初步的採購需求。

梅西表示，上季季末庫存有望略低前一年同期水準，也會比 2019 年下降約 14-16%。