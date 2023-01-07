〈紐約匯市〉Fed升息1碼機率增 DXY重貶逾1% 新年首周仍收紅

美國 12 月就業數據表現強勁，但薪資增幅有所放緩，服務業活動則為兩年多來首度跌入萎縮區間，數據幫助強化聯準會 (Fed) 下月僅升息 1 碼的預期，美元指數周五 (6 日) 重貶逾 1%，但今年第一周仍舊收高。非美貨幣集體彈升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.08%，至 103.90，周線漲 0.4%。

美國 12 月非農新增就業 22.3 萬，高於經濟學家預測的 20 萬，且上月薪資增幅較 11 月略微放緩，月增率自 0.4% 下滑至 0.3%，年增率則從 4.8% 放緩至 4.6%。

道明證券資深外匯分析師 Mazen Issa 表示，薪資增長放緩令人振奮，但本次數據也存在鷹派因子，即失業率意外下滑和勞動參與率意外上升，這對 Fed 決定下月要升息 1 碼還是 2 碼毫無幫助。

美國同日公布 12 月 ISM 非製造業指數跌入萎縮區間，自 11 月的 56.5 大幅下滑至 49.6，是 2020 年 5 月以來首度跌破 50 景氣分水線，表明占美國經濟三分之二以上的產業正陷入萎縮，此外，美國 11 月工廠訂單跌幅也超出預期。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周五表示，最新的就業數據是美國經濟正在逐漸放緩的另一跡象，若情況持續下去，Fed 可在下一次會議將升息幅度縮小至 1 碼。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 也認為，Fed 以較小幅度升息，將有助於抑制對經濟的傷害。

公布經濟數據後，聯邦基金期貨交易員加大 Fed 在下次會議結束時升息 1 碼的押注，目前機率來到 73%，高於非農報告出爐前的 54%，升息 2 碼機率則降至 27%。

接下來，投資人焦點轉向下周四 (12 日) 的美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，市場預期總體通膨增長不變，核心 CPI 估月增 0.3%。

美元下跌之際，歐元彈近 1.2% 至 1.0644 美元，收復昨日貶勢，且單日升幅是 11 月 11 日以來最大，但本周仍貶 0.5%；英鎊也勁揚 1.6% 至 1.2097 美元，周線持平。

商品貨幣也強勢攀高，澳幣和紐元均大漲 1.9%，其中，澳幣本周收漲近 1%，紐幣周線持平。

美元兌日元貶 1% 至 132.07 日元，周線仍漲 0.7%。

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