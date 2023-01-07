不為省錢！麥當勞計劃重組、裁員 力拼加速展店

麥當勞 (MCD-US) 執行長 Kempczinski 周五 (6 日) 表示，公司正計劃裁員和重組，並非為了削減成本，而是要加速創新、提高工作效率，重新調整其優先事項以加速餐廳擴張。

根據 Kempczinski 向全公司發布的備忘錄，重組計畫中的一部分是將降低和停止某些舉措的優先級。但目前還不清楚有哪些項目預計調整。

Kempczinsk 表示目前劃分成具有中心、細部市場和市場的孤立單位，互不聯繫不合作，「這樣的方法已經過時且自我設限，我們多次試圖解決相同問題，因為彼此不分享想法，可能會讓創新腳步變得緩慢。」

目前，麥當勞組織分為三個部分：美國、國際經營市場和國際發展許可市場，公司在全球 119 個市場開展業務。

此外，麥當勞還將加速新餐廳的開發計畫。「我們必須加速開展新餐廳，以追上我們過去幾年推動的需求成長。」

麥當勞此前並未發布 2023 年預計有多少新餐廳將開幕，但該公司 11 月表示，新餐廳將為 2022 年整體銷售額成長貢獻約 1.5%。

Kempczinski 表示，公司尚未決定將新建多少家餐廳，也未決定重組計畫將裁員多少人，公司將在 4 月 3 日之前決定並開始就裁員決定進行溝通。

麥當勞股價周五收漲 2.79%，至每股 269.47 美元。麥當勞預計將於 1 月 31 日公布第四季財報。