〈財報〉精品銷售強勁 庫存調控得宜 梅西百貨調升獲利獲期

梅西百貨 (M-US) 周四 (17 日) 發布的第 3 季業績超出華爾街預期，並調升了今年的獲利預期。

這家連鎖百貨業者表示其庫存狀況更佳，並且在獲得最新商品後還能更好地控制價格。該公司堅持其今年的營收財測不變，因為它在這個假期面臨更艱難的銷售背景。

梅西百貨股價在周四盤前交易上漲了 7%。

根據 Refinitiv 分析師的預期，梅西百貨第 3 財季的表現如下：

●調整後每股獲利 52 美分，遠高於預期的 19 美分

●營收 52.3 億美元，略高於預期的 52 億美元

直營店和加盟店的可比銷售額較一年前下降 2.7%。但梅西百貨表示，與疫情前的 2019 年第 3 季相比，這個數字仍呈上升。

在截至 10 月 29 日的當季，淨利從去年同期的 2.39 億美元或每股 76 美分降至 1.08 億美元或每股 39 美分。

精品是梅西百貨本季的優勢之一。購物者轉向其美容連鎖店 Bluemercury 和高端百貨連鎖店 Bloomingdale"s 購買新衣服、鞋子和化妝品。

這些品牌店面的表現優於公司的其他部分。

在 Bloomingdale"s，自有品牌和授權品牌的可比銷售額成長了 4.1%，因為購物者購買了正式服裝、女鞋和行李箱。

在 Bluemercury，直營店和加盟店的可比銷售額成長 14%。它還吸引了更多的客戶，活躍客戶較上年增加了 15%。

梅西百貨 CEO 甘內特 (Jeff Gennette) 指出，Bloomingdale 的顧客完全沒有減少購物，「買氣一直很強勁，我們沒有看到他們的支出下降，預計第 4 季也不會出現這種情況。」

進入關鍵的假日購物季，梅西百貨面臨著徘徊在近 40 年高點的通貨膨脹率。該公司在 8 月下修了全年營收和每股獲利預期，預計購物者可能會減少在服裝等非必需品上的支出，因為必須為雜貨、住房和汽油支付更多費用。該公司還警告，它可能被迫祭出大幅折扣，因為許多零售商會清理大量過剩庫存，並迎合對價格更敏感的購物者。

梅西百貨堅持其 8 月營收財測，仍預計本財年營收在 243.4 億美元至 245.8 億美元之間。但將其全年調整後每股獲利預期從之前的 4 美元至 4.20 美元調升至每股 4.07 美元至 4.27 美元。

截至周三 (16 日) 收盤，梅西百貨股價今年來已下跌約 25%。該股周三收於 19.71 美元，下跌約 8%。