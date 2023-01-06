特斯拉調降中國等亞洲市場售價 電動車商價格戰開打?

特斯拉周五（6 日）在不到三個月的時間內第二次下調在中國的售價，此舉引發外界對全球最大汽車市場電動車價格大戰的預期，因為中國的需求已經減弱。

除中國之外，特斯拉還在日本、南韓和澳洲下調其最暢銷的 Model Y 和 Model 3 售價。一位了解該計畫的人士表示，此舉是為幫助提振上海廠產品的需求，該廠是特斯拉最大的單一生產中心。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價下跌 5.28%，每股暫報 104.51 美元。

根據路透計算結果，在中國最新的降價以及去年 10 月的另一次降價，再加上過去 3 個月對中國買家祭出的激勵措施，這意味著特斯拉在其僅次於美國的第二大市場售價較去年 9 月下降 13% 至 24%。

另外根據特斯拉網站上的價格計算，該公司將其所有版本的 Model 3 和 Model Y 汽車在中國的價格下調 6% 至 13.5%。例如 Model 3 的售價從人民幣 26.5 萬元降至 22.9 萬元。

特斯拉負責中國對外溝通的副總裁陶琳（Grace Tao）在微博上表示，特斯拉在中國的降價展現工程創新，響應政府促進經濟發展、鼓勵消費的號召。

中國補貼停止 車商展開價格戰

此前幾天中國政府結束補貼計畫，在現今需求疲軟的狀況下，迫使特斯拉及其競爭對手承受衝擊。

招商銀行國際（CMBI）曾在去年 7 月警告，中國電動車產業正在走向一場價格戰。該行表示，特斯拉可能必須採取更多行動，尤其是在與中國競爭對手競爭加劇之際。

CMBI 分析師 Shi Ji 表示，在車型老化的情況下，特斯拉需要近一步降價並過大其在中國低線城市的銷售網絡。他預估今年中國新電動車產能將超過需求，如果柏林廠增加產能，上海廠的產能利用率可能會降至 80% 左右，甚至低於 80%。

另一方面，中國知名汽車部落客孫少軍在微博上表示，特斯拉的降價幅度如此之大，包括規模更大的競爭對手在內等汽車製造商不得不做出回應。

特斯拉降價後的 Model 3 較比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 去年 7 月推出的車型 Seal 貴了約 1,000 美元。Model 3 現在的價格與比亞迪最暢銷的 Han EV 價格相同。

對此，比亞迪拒絕就競爭對手的定價置評，但表示將根據市場需求變化調整自己的定價。

中國車主優惠沒拿到 擬進行抗議

路透援引社群媒體聊天截圖指出，一些幾個月在中國領車但沒有享受到降價優惠的車主周五表示，他們計劃在深圳和河南的特斯拉展廳舉行抗議。特斯拉對此並未進一步置評。

根據路透計算，Model 3 和 Model Y 在中國的價格目前比美國市場低 24% 至 32%，這反映包括原物料和勞動力成本在內的一系列因素。此外，特斯拉還在日本將 Model 3 和 Model Y 的價格分別下調 10%，這是自 2021 年以來首次下調。