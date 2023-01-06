特斯拉神話破滅！50檔重倉基金去年平均慘賠42.1%

去年美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價史詩般暴跌，讓基金經理人頭疼不已，既不願放棄做多特斯拉，又害怕今年會延續股價腰斬惡夢。

《財聯社》報導，基金評級公司晨星的數據顯示，50 檔在特斯拉投入較大資本的基金，去年平均慘賠 42.1%，平均跌幅遠大於美國股票基金的 17% 。

這些基金持有的特斯拉股票，占基金資產的比率超過 5%，通常基金操盤手不會輕易在單一股票上投入超過 5% 的基金資本。

規模達到 60 億美元的 Baron Partners Retail 基金，52% 資產為特斯拉股票，在美國共同基金中，是押注特斯拉最狠的一檔基金。去年該基金的績效是大賠近 43%。

另一檔規模為 5,400 萬美元的 Zevenbergen Genea Institutional 基金，資產中有 13% 為特斯拉股票，去年該基金虧損 59%。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，今年前景黯淡，可能會促使一些特斯拉大多頭減少部位。對機構投資人來說，這是一個岔路口，怎麼走將取決於特斯拉執行長馬斯克。

他說，馬斯克在推特收購案上的「馬戲戲表演」，點燃熊熊大火，產生一連串衝擊。他現在是唯一能撲滅大火，並讓華爾街再次關注特斯拉基本面的人。

基金去年績效不佳是一回事，不少基金經理人對特斯拉仍抱信心，也是不爭的事實。

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的 ARK Innovation ETF， 在周二買進超過 14 萬股特斯拉股票，將特斯拉股票的比重提高至 6.5% 左右。去年該基金下跌 67%，是美國股票基金中損失最大的基金之一。

Tanaka Growth 基金經理人 Graham Tanaka 則表示，雖然特斯拉股票現在表現不佳，但其優越電池技術使其有望在未來超越大盤。

該基金的規模為 1,400 萬美元，特斯拉股票占其資產的比率為 5.3%。

Tanaka 說，推特短期內對特斯拉的干擾較強。馬斯克的貪心拖累特斯拉表現，但他的行為並未損害特斯拉的營運或未來成長前景。

他認為，特斯拉提拔中國區總裁朱曉彤負責美國生產和北美及歐洲銷售，將會發揮積極作用。

然而，部分分析師認為，未來激烈競爭和疲弱需求，是特斯拉一大警訊，這讓關注全年績效的基金經理人可能選擇與特斯拉「分手」。

數據分析公司 VettFi 研究部門主管 Todd Rosenbluth 表示，特斯拉在過去幾年迅速崛起，確實為許多基金投資人帶來巨大回報，但如果他們現在不削減特斯拉曝險部位，恐怕會面臨投資失敗。