〈美股早盤〉美12月非農報告緩解市場升息擔憂 主要指數開高

美國 12 月非農就業報告數據顯示，平均時薪增速與就業人數成長放緩，有望替聯準會（Fed）放慢升息步伐鋪平道路，緩解市場擔憂，美股主要指數周五（6 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 0.2%。

美國勞工部周五公布去年 12 月非農就業新增人數報 22.3 萬，高於市場預期的 20 萬人，但低於修正後前值為 25.6 萬人，當月失業率報 3.5% ，低於市場預期的 3.7%，前值下修至 3.6%。此外，上月平均時薪增速有所放緩，不及市場預期。

報告出爐後，標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨均漲逾 1%，主因是薪資降溫跡象勝過就業人數超過市場預期的表現。與此同時，美國中債殖利率下滑，對利率敏感的兩年期公債殖利率在 4.4% 左右，美元指數走低。

儘管就業市場走軟是聯準會（Fed）的一個目標，但 Fed 特別擔心薪資壓力會抑制其替通膨降溫的努力，而最新報告顯示薪資水準正在放緩，市場喜聞樂見，Fed 也將密切關注。

今日非農報告出爐前，有「小非農」之稱 ADP 的報告顯示就業人數遠超預期，同時上周初領失業金人數意外下滑，再加上去年 12 月企業裁員大減逾 4 成，在在顯示儘管 Fed 連番升息下，美國就業市場仍具韌性。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）日前表示，央行在抑制通膨方面「仍有很多工作要做」，此番言論一出後，市場定價利率將在 6 月升逾 5%。

值得注意的是，Fed「鷹王」布拉德（James Bullard）意外放鴿，他表示利率正在接近一個足夠嚴格的區間，通膨預期已經回落，這番話給投資人帶來樂觀情緒，不過布拉德今年已非聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員。

另外，今年有 FOMC 投票權的堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）表示，他希望 Fed 繼續努力縮表，同時認為 Fed 需要繼續推進升息，並在收緊進程結束後將利率維持在高處一段時間。她認為 Fed 需要將基準利率升至 5% 以上，並維持至 2024 年，直到通膨確實出現開始往 Fed 的 2% 通膨目標回落的跡象。喬治被視為是 FOMC 鷹派委員之一。

截至台北時間周五（6 日）22 時許：

焦點個股：

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 22.49%，至每股 1.31 美元

美國居家零售用品商 Bed Bath & Beyond 盤前股價下跌逾 12%，此前該公司管理層表示由於現金不足，正在考慮聲請破產。華爾街投行 KeyBanc 將該股目標價從每股 2 美元下調至每股 0.1 美元，理由是擔心該公司破產與基本面羸弱。

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 1.91%，至每股 332.17 美元

運動服飾品牌商 Lululemon 盤前股價上漲近 2%，此前富國銀行將其股票評等從「與大盤持平」（equal weight）上調至「增持」（overweight），該行給出的理由是 Lululemon 勢頭強勁且股價具吸引力。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 7.67%，至每股 101.88 美元

美國電動車龍頭特斯拉盤前股價下跌逾 6%，此前該公司下調 Model 3 和 Model Y 在中國的售價，同時此舉引發外界對全球最大汽車市場電動車價格大戰的預期，因為中國的需求已經減弱。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月非農新增就業報 22.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 25.6 萬人

美國 12 月失業率報 3.5%，預期 3.7%，前值 3.6%

美國 12 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 5.0%，前值 4.8%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，前值 62.2%

美國 11 月耐久財訂單月率修正值預期 - 2.1%，前值 - 2.1%

美國 11 月工廠訂單月率預期 - 0.8%，前值 1%

美國 12 月 ISM 非製造業指數預期 55，前值 56.5

華爾街分析：

Spectra Markets 總裁 Brent Donnelly 表示，此次非農報告透露美國經濟有軟著陸跡象，經濟穩健而過熱情況也不是那麼令人擔憂。

摩根大通最新研究顯示，近三分之二的美國中小企業預估經濟將陷入衰退，在 Fed 與高通膨持續鬥爭數月後，營運成本價格上漲成為美企最關心的問題。調查顯示，美國 65% 的中型企業和 61% 的小型企業預估今年將出現衰退，而且大多數小型企業領導人表示，預估企業營運成本的上漲趨勢將持續下去。

瑞銀分析師預估，標普 500 指數將在今年第二季遭到拋售。分析師在報告中寫道，瑞銀經濟學家預估美國經濟將於 2023 年第二季至第四季衰退，屆時的格局本質上是一場通膨與金融狀況緩和與成長，還有企業營利即將受到衝擊之間的競賽。