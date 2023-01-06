西南航空航班大致恢復 正努力善後以挽回公司聲譽

在聖誕節前後取消了 15000 個航班，並讓假日乘客滯留後，西南航空公司 (LUV-US) 現在正專注於恢復其受損的聲譽，其航班目前按大致正常的時間表營運。

西南航空執行長 Robert Jordan 周四 (5 日) 表示，公司已經處理了收到的大約 75% 的退款請求。他說，公司還聘請了第三方，來處理延誤客戶自掏腰包的酒店和食品等費用的報銷索賠，對於大部分丟失的行李，也已歸還給失主。

嚴重的延誤始於 12 月 22 日的一場冬季風暴，並且由於西南航空公司過時的員工調度系統超載而加劇，這導致工人和飛機無法執行航班。航空公司花了八天時間才恢復過來。

Jordan 在一次簡短的受訪中表示，西南航空公司目前正在調查出了什麼問題，在評估完成之前，他不想進行任何技術變革。他表達了樂觀態度，但沒有提供關於如何避免再次崩潰的具體細節。

儘管高管們承認，處理報銷請求需要數周時間，但西南航空向在 12 月 24 日至 1 月 2 日期間航班被取消或嚴重延誤的客戶，提供 25000 個飛行常客積分。該航空公司似乎在退款方面也取得了進展。

Raymond James 航空公司分析師 Savanthi Syth 評估，西南航空將因風暴損失約 5.85 億美元的收入。

西南航空還面臨監管審查和訴訟。

白宮曾表示，西南航空「辜負了客戶」。國會議員以航空公司的崩潰為由，一直在向拜登政府施壓，要求航空公司對大規模航班取消負責。