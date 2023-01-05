美股空方去年獲利逾3000億美元 做空特斯拉最賺

美股空方去年獲利逾3000億美元 做空特斯拉最賺 (圖：AFP)
美股空方去年獲利逾3000億美元 做空特斯拉最賺 (圖：AFP)

2022 年美股跌勢兇猛，空方因此受惠，得以從混亂的局勢中獲利逾 3000 億美元，按個股來看，特斯拉是最賺錢的做空標的。

根據 S3 Partners Research 周三 (4 日) 發布報告，若按市值計價，美股和美股存託憑證 (ADR) 的空方獲利在去年成長 30.8%，平均空頭淨額為 9733.3 億美元。

S3 Partners 預測分析執行董事 Ihor Dusaniwsky 表示，在這之前，美股放空者的處境相當艱難，過去三年累計虧損一共高達 5717.6 億美元。

根據 S3 數據，去年放空標普 500 指數的通訊服務股的報酬率達 50.7%，是所有板塊當中最高，利潤高達 808 億美元；放空工業股報酬率為 47.6%，利潤為 953.5 億美元。

隨著 2022 年劃下句點，S3 表示，自馬斯克 4 月同意收購推特後，特斯拉 (TSLA-US) 空方已獲利 140 億美元，且獲利一路攀升，在年底時增加到 158.5 億美元，報酬率為 83.8%，按美元計算，是去年最賺錢的做空標的。

其他科技巨頭方面，亞馬遜 (AMZN-US) 居次，做空利潤達 63.6 億美元，Meta(META-US) 以 55.3 億美元利潤排名第三，蘋果 (AAPL-US) 為 53.5 億美元，位居第四。

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