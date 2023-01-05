重押特斯拉的基金經理 今年可能迎來一場持續噩夢

華爾街分析師週三 (4 日) 對看多特斯拉的基金操盤手提出警告，今年持續重押特斯拉可能會迎來一場持續的噩夢。

特斯拉股票在去年暴跌約 65%，在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克決定收購推特後跌幅加速，一些投資人認為這會分散馬斯克的注意力。特斯拉在去年 12 月單月就暴跌 37%，並在 2023 年第一個交易日週二下跌超過 12% ，週三反彈 5.12%。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 週三指出，特斯拉今年前景堪憂可能會促使特斯拉大多頭減少部位。

華爾街分析師週三 (4 日) 對看多特斯拉的基金操盤手提出警告，今年持續重押特斯拉可能會迎來一場持續的噩夢。 (圖片：AFP)

Ives 認為：「對於許多人來說，這是一個道路分叉口，很多都取決於馬斯克。馬斯克的推特馬戲表演點燃熊熊烈火，而他是唯一能夠撲滅大火，而且讓華爾街再次關注特斯拉基本面的人。」

然而，目前為止，幾乎沒有跡象表明特斯拉最大多頭正在失去信心。

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 持續看好特斯拉，旗下 ARK 創新 ETF (ARKK) 週二買入 144,776 股特斯拉股票，這家電動車公司就該 ETF 占比達 6.5%。ARKK 去年暴跌超過 67%。

目前有 50 檔主動管理的美股基金，將超過 5% 的資產押注在特斯拉身上，這些基金去年平均下跌 42.1%，比美股基金平均 17% 的跌幅高出一倍多。

規模 60 億美元的 Baron Partners Retail 基金 (BPTRX-US) 去年下跌近 43%，該基金約 52% 的資產投資於特斯拉股票，領跑所有美國共同基金，而規模 5400 萬美元的 Zevenbergen Genea Institutional 基金去年下跌近 59%，該基金約 13% 的資產投資於特斯拉股票。

數據分析公司 VettFi 研究主管 Todd Rosenbluth 稱：「特斯拉在過去幾年的迅速崛起為許多基金的股東帶來豐厚回報，但如果他們堅持不降低對特斯拉的曝險部位，這些策略就可能會失敗。」

截稿前，方舟、Baron Partners Retail 和 Zevenbergen Genea Institutional 均拒絕對此給予置評。