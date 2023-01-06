鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為38元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.89元下修至3.7元，其中最高估值6.01元，最低估值2.39元，預估目標價為38元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.01
|6.26
|最低值
|2.39
|3.35
|平均值
|3.67
|4.53
|中位數
|3.7
|4.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|52,936,134
|54,763,158
|最低值
|38,260,000
|47,547,000
|平均值
|44,258,207.93
|50,312,558.81
|中位數
|44,789,028.14
|49,470,038.62
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.48
|2.9
|1.64
|4.94
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
|36,953,032
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。