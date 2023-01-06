鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至21.67元，預估目標價為276.5元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.38元下修至21.67元，其中最高估值26.58元，最低估值18.09元，預估目標價為276.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|26.58
|34.28
|最低值
|18.09
|16.25
|平均值
|22.51
|28.14
|中位數
|21.67
|28.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|120,361,000
|133,254,000
|最低值
|96,204,669
|106,258,000
|平均值
|109,620,204.51
|119,144,694.4
|中位數
|109,299,914.49
|119,630,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33
|17.24
|13.36
|8.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
|45,805,746
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。