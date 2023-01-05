〈台股盤前〉多空拉鋸戰持續區間震盪 上升空間有限

台股昨 (4) 日多空交戰，終場小跌 24 點，收在 14,199 點，10 日線得而復失，儘管守穩萬四與季線之上，美股周三 (4 日) 四大指數收紅，不過外資尚未完全歸隊，仍由內資撐盤，農曆年前指數拉抬空間有限，預期盤勢持續區間震盪整理。

美國聯準會釋出去年 12 月的「鷹派」會議紀要，仍決心維持高利率對抗通膨，國際原油價格及美債殖利率則下跌，美股四大指數收高，道瓊漲逾 130 點或 0.4%，標普漲幅 0.75%、那指勁揚近 0.7%，費半漲幅超過 2.74%。

市場消息方面，台積電將於下周四 (12 日) 召開法說會，三大外資券商預期台積電首季營運展望保守，其中，高盛評維持「買進」目標價 600 元不變，瑞銀與花旗雖維持「買進」評等，但瑞銀將目標價 745 元下調至 690 元；花旗也由 570 元下調至 550 元。

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，受客戶需求及能見度轉弱影響，上半年營收會稍微低一些，但隨著市場庫存去化，下半年營收會明顯回升，呈現「先低後高」，今年長約持續價量齊揚，2023 年仍是正成長的一年。

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示，宏碁庫存調整已達到內部覺得 comfortable(合適) 的水準，短期因應供應鏈問題，將會多備一些成品庫存，不過從總經面來看，大環境依舊不好、挑戰相當大，若沒有新需求刺激，整體筆電市場規模最快 一年將回到 2017-2019 年、僅有剛性需求的水準。