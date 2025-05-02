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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至17.7元，預估目標價為480元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.96元下修至17.7元，其中最高估值20.33元，最低估值13.17元，預估目標價為480元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.33(20.33)29.5439.96
最低值13.17(13.17)17.8619
平均值17.67(17.71)21.1325.25
中位數17.7(17.96)20.6623.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值521,404,990592,139,220681,335,000
最低值443,857,000516,430,000573,213,280
平均值492,216,590551,705,700624,199,020
中位數489,492,000549,811,470626,063,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.5612.8612.5810.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		421,147,557401,226,501384,443,308314,670,796

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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