鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至17.7元，預估目標價為480元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.96元下修至17.7元，其中最高估值20.33元，最低估值13.17元，預估目標價為480元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.33(20.33)
|29.54
|39.96
|最低值
|13.17(13.17)
|17.86
|19
|平均值
|17.67(17.71)
|21.13
|25.25
|中位數
|17.7(17.96)
|20.66
|23.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|521,404,990
|592,139,220
|681,335,000
|最低值
|443,857,000
|516,430,000
|573,213,280
|平均值
|492,216,590
|551,705,700
|624,199,020
|中位數
|489,492,000
|549,811,470
|626,063,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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