【產業概觀】台灣醫材產業10大進口項目；當中這3個項目有進口替代的機會！

一、醫材產業概況、台灣十大進口項目有哪些？

1.2021 年台灣醫材產業營業額較 2020 年成長 22.8%。隨著疫情緩和各國陸續解封下，2021 年醫療需求逐漸回歸至疫情以前，因此也影響到 2021 年台灣醫材的產業結構。(延伸閱讀: 醫材為什麼可以無視景氣成長 22.8%？)

單就下圖來看，可以得出 2 大項結論

1. 營業額持續走高；出口值上升

2. 市場需求、廠商家數緩步成長

接著我們在概括各領域的概況

不論是疫情再起或趨緩，檢測病毒篩檢或體外診斷的需求持續成長，相關公司營收仍攀升；台廠研發 COVID-19 檢測產品及包含 (4171-TW) 瑞基、(4117-TW)普生、瑞磁、博錸、(4736-TW)泰博、(1760-TW)寶齡富錦等，其中寶齡富錦、泰博所開發的快篩產品獲衛福部許可使用於居家防疫，也令當時相關概念股迎來一波強漲行情，按疫情發展而言，專業診斷與快篩產品當前仍小有發展空間，也因此帶動相關廠商營收成長。

原為防疫重要的個人產品如口罩、額溫槍等，需求則是逐漸回歸基本盤。

口罩主要是因受到疫苗施打普及率提高，且產能並沒有先前不足的情況，因此市場不易出現供不應求的情況，使得當前營收翻倍的廠商如 (9919-TW) 康那香、(6504-TW)南六、(1325-TW)恆大、(9103-TW)美德醫等個股的銷量回歸疫情前，額溫槍則是因需求第一、二波疫情普遍購置完畢，使得體溫監測相關廠商如 (4735-TW) 豪展、(3373)熱映等營收也回歸常態。

先前受到疫情影響的非緊急醫療與防疫醫療的周邊廠商營收於 2020 年疫情期間營收大幅下滑，但近來相關手術安排已回歸常態，周圍廠商相關營收逐漸成長，例如骨科手術相關廠商的 (4129-TW) 聯合骨科、受大肆宣導降低配戴率避免感染的隱形眼鏡相關廠商如 (6491-TW) 晶碩光學、(1565-TW)精華光學等公司營收皆有回溫更甚皆大幅成長。

2021 年醫材產業進口約 968 億元，觀察前十大進口醫材產品，主要都以台灣流行病學和健保給付的連動性有關，加上台灣醫療臨床教學慣用品牌變動不大，因此整個進口產品結構穩定。

進口產品多以技術、產能不足的品項為主，當中高階醫材主要由進口供應。

排名第 1、第 6 大的 9018 節佔進口總值的 18.1%，此 2 項海關碼內包含品項較多，以內、外、牙科或獸醫用用具及儀器附件為主，細項產品則包含心臟血管用具、醫學插圖氣、內視鏡等產品，在單一產品重要性與數量相對低的情況下，故只能成為單一海關碼，但這類品項多以進口為主，因此比重較高。

排第 2 的則是受到疫情需求所影響，主要包含感染疾病檢測、藥物濫用試劑、驗孕試劑、尿酸檢驗試劑等，再加上部分試劑與進口的體外診斷檢測需搭配使用，因此試劑也會根據使用頻次數搭配購買，譬如先前受到疫情影響，新冠肺炎診斷試劑需求湧現，令進口金額大幅成長 39.5%

第 3 則是因近期國內積極投入雷射治療和定位相關醫用品的研發，是促使雷射組件進口攀升的原因。

第 4、5 雖是近年台灣出口優勢品項，但有高低階之分，使得進口金額相對較高。近年台灣廠商也持續布局「其他導管、套管等類似品」，例如 (4107-TW) 邦特生技。

第 7 的血液透析中，台廠明基透析已具備產製能力，並取得醫材許可證，有利於台廠發揮進口替代，且在台灣洗腎人口眾多的情況下，相關領域應用將有機會逐步成長。

第 8 的 9021 節為整型用具，包含外科手術、拐杖及脫腸帶；各部分人造身體替代品；接骨用具與夾護板；助聽器或配戴用具或植入體內彌補缺陷殘廢用具

第 9 大的隱形眼鏡成長則有減少，台灣隱眼廠商相當多，價格也較國外有競爭力，但國人對外國品牌接受度較高，令過去幾年進口持續成長，但隨著疫情爆發，隱形眼鏡需求下滑和國內廠商積極布局自有品牌，進口替代已經有逐漸形成的趨勢。

排 10 的產品則是與人口老化有關，高齡化伴隨而來的是生理功能退化，然這些產品多是風險較高的植入性產品，在國際廠商已累積長期臨床至追蹤與技術文件支持下，當前多以進口為主。

(上述分析內容部分引述自 2022 經濟部生技白皮書)

當前就進口情況來看來看，台灣在隱形眼鏡、一次性血液透析、部分醫用導管領域，有機會形成進口替代。

花較長篇幅談完醫材狀況後，那透過台灣的出口情況中，有哪些概念股？下回見分曉。

二、盤面概況－驅動 IC 強於大盤，指數走高

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2454-TW) 聯發科、(2303-TW) 聯電、(6505-TW) 台塑化、(3711-TW) 日月光投控、(2379-TW) 瑞昱

造成盤勢壓抑：

(2308-TW) 台達電、(2330-TW) 台積電、(6409-TW) 旭隼、(2412-TW) 中華電、(8454-TW) 富邦媒

櫃買市場強勢指標為：

(5347-TW) 世界先進、(8069-TW) 元太、(6488-TW) 環球晶、(8299-TW) 群聯、(3105-TW) 穩懋

拖累指數的為：

(6446-TW) 藥華藥、(5904-TW) 寶雅、(6245-TW) 立端、(6472-TW) 保瑞、(4105-TW) 東洋

綜觀漲跌點來看，即便稍早權值個股稍受到國際市況的壓抑，但 IC 設計族群成為盤面的多方指標，同時觀察櫃買市場回落多為生技個股，顯示當前資金有出現轉移的情況，值得注意的是驅動 IC 相關個股如 (3034-TW) 聯詠、(4961-TW)天鈺、(3592-TW)瑞鼎等個股皆有走強的表現，顯示當前市場信心有逐漸升溫的情況，有利於多方行情。



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