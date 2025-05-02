鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調降至467.5元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由485元下修至467.5元，調降幅度3.61%。其中最高估值600元，最低估值222元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀1位。
聯亞(3081-TW)今(30日)收盤價為262.5元。近5日股價上漲5.63%，相關通信網路類指數近5日上漲5.85%，櫃買市場加權指數上漲3.4%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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