search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調降至467.5元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由485元下修至467.5元，調降幅度3.61%。其中最高估值600元，最低估值222元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀1位。

聯亞(3081-TW)今(30日)收盤價為262.5元。近5日股價上漲5.63%，相關通信網路類指數近5日上漲5.85%，櫃買市場加權指數上漲3.4%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20235.03+0.01%
聯亞262.5-4.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#穩定獲利股

中弱短強
聯亞

80.65%

勝率

延伸閱讀


Empty