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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.09元上修至8.18元，其中最高估值10.6元，最低估值7.57元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.6(10.6)12.410.02
最低值7.57(7.57)8.4310.02
平均值8.39(8.35)10.2210.02
中位數8.18(8.09)10.1210.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,685,532,0002,171,020,0001,814,382,120
最低值1,235,480,0201,386,589,2801,814,382,120
平均值1,414,303,0101,674,814,9201,814,382,120
中位數1,350,395,8801,623,619,0801,814,382,120

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.114.084.013.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,049,255,781867,057,007984,619,156862,082,848

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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