鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.09元上修至8.18元，其中最高估值10.6元，最低估值7.57元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.6(10.6)
|12.4
|10.02
|最低值
|7.57(7.57)
|8.43
|10.02
|平均值
|8.39(8.35)
|10.22
|10.02
|中位數
|8.18(8.09)
|10.12
|10.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,685,532,000
|2,171,020,000
|1,814,382,120
|最低值
|1,235,480,020
|1,386,589,280
|1,814,382,120
|平均值
|1,414,303,010
|1,674,814,920
|1,814,382,120
|中位數
|1,350,395,880
|1,623,619,080
|1,814,382,120
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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