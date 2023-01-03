【產業概觀】 生物製劑涵蓋哪些？上市與研發相關概念股一覽；科技股普漲指數由黑翻紅

一、生物製劑涵蓋哪些？上市與研發相關概念股一覽

日前依序從生技四大領域、西藥製劑、原料藥等開始討論起，今天談談生物製劑。

生物製劑包含生物藥品 (生物相似性藥品)，生活中最常見即為疫苗，其他如血液製劑與過敏原藥品等皆算是生物製劑。

台灣廠商大都以生物藥品開發為主當前已經超過 50 家，而人用的疫苗廠商相對較少，於國內外核准上市的個股及對應症狀概覽如下

其中高端疫苗是因疫情關係採緊急授權的方式供應國內外市場，也帶動國內生物藥品營業額成長，未來若上市藥品擴大至更多國家，就有可能帶動生物藥品營業額的增加。

除了已上市生物藥品外，其實國內仍有多數生物藥品正執行臨床試驗，不少公司皆取得階段性的進展，概覽如下

先前提及，藥品開發需要大量資金且須通過重重關卡，令生物藥品價格昂貴，在專利期屆滿後，也會因無競爭關係可維持較高的價格，故各國大都積極推動生物相似性藥品 (註) 的開發，以降低醫療上支出。

(註：延伸閱讀: 生技製藥產業概覽，四大領域解釋一次看)

在多數國家都有核准生物相似藥品上市後，台灣也同步核准生物相似藥品上市，較可惜的是迄今市面上多以國際藥廠開發為主。

但好消息則是當前已有許多廠商投入生物相似性藥品的開發，比如 (6589-TW) 台康生技、(6471-TW) 聯生藥、(6541-TW) 泰福 - KY、興盟、(8432-TW) 東生華、伊甸生醫、聯亞藥業等公司。

值得注意的是，(6589-TW) 台康生技與策略夥伴的乳癌生物相似藥品當前已分別向美國 FDA 與歐盟 EMA 提出上市許可申請，是台灣廠商邁向國際的一大步。

在疫苗的部分，製造或開發的公司主要有潤惠生技、(6564-TW) 安特羅生技、(6709-TW) 昱厚生技、(4142-TW) 國光生技、(6547-TW) 高端疫苗、聯亞生技等公司。

研發疫苗種類較廣，包含腸病毒、登革熱、流感、破傷風、日本腦炎等，多數公司以流感疫苗作為主要研發品項。

比較特殊的則是因應新冠疫情爆發，高端疫苗開發 COVID-19 的疫苗，獲得食藥署與巴拉圭的緊急授權使用，當前也同步將與外國合作執行第三期臨床實驗，未來若完成法規上要求的上市程序，就有機會讓台灣的生技實力再被國際看見。

談完生物製劑後，接下來則是規模較小的中藥製劑。

二、盤面概況－ 科技股普漲指數由黑翻紅

科技股普漲指數由黑翻紅

近期市場交投清淡，在美國科技股轉趨震盪的情況下，台股早盤一度下跌逾百點，然在台積電開低走高且科技股走強的帶動下，指數由黑翻紅開低走高，當前上漲逾百點，預估量為 1537 億。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(3034-TW) 聯詠、(2303-TW) 聯電、(2002-TW) 中鋼

造成盤勢壓抑：

(2317-TW) 鴻海、(2603-TW) 長榮、(1476-TW) 儒鴻、(2892-TW) 第一金、(9910-TW) 豐泰

櫃買市場強勢指標為：

(8069-TW) 元太、(6488-TW) 環球晶、(5347-TW) 世界、(5483-TW) 中美晶、(3105-TW) 穩懋

拖累指數的為：

(6589-TW) 台康生技、(6547-TW) 高端疫苗、(4114-TW) 健喬、(5904-TW) 寶雅、(4743-TW) 合一

綜觀漲跌點個股來看，多方指標除台積電外，先前因消費性電子庫存雜音影響，股價修正許久的聯發科與聯詠在本日成盤勢焦點，顯示當前資金對於修正較多的個股相較青睞，而聯發科的走強也令今日 IC 設計個股普遍相當強勢，雖大盤預估量在指數翻紅後有所增加，但均量仍低於月均量的 1903 億。

不過在觀望氛圍濃的情況下，科技股新年首盤即有開低走高的強勢表現，有助於激勵市場信心，未來成交量、成交比重是否同步放大則是值得留意的方向。

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