〈房產〉房市旺季不旺 南二都12月買賣移轉棟數大減 高雄年減42.5%

台南、高雄 2022 年 12 月買賣移轉棟數出爐，南二都 12 月買賣移轉表現均呈「月增年減」！本月高雄買賣移轉棟數為 2761 棟，月增 2%，年減 42.5％，為史上最冷的 12 月，累計第四季表現，總棟數為 8032 棟，同樣為史上最冷的第四季。

而台南 12 月買賣移轉棟數為 1749 棟，月增 8.6%，年減 26.5％，是繼 2011 年的 1682 棟之後，近 11 年來最冷的 12 月，累計第四季表現，總棟數為 4980 棟，為近 6 年來交易最冷第四季。

總計台南高雄 2022 年全年買賣移轉總棟數，累計台南全年共為 2 萬 3091 棟，台南在 2021 年時以 2 萬 6752 棟創下歷年最高點，而 2022 年相較上一年減少了 3661 棟，為近四年次低點；而高雄全年買賣移轉總棟數為 3 萬 7117 棟，高雄同樣在 2021 年以 4 萬 4897 棟刷新史上最高紀錄，2022 年表現則比 2021 年減少 7780 棟，為近四年表現最冷的一年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，整體來說高雄單月、單季及全年表現都略比台南遜色一些，高雄從 2022 年第四季開始，每月買賣移轉棟數均有約 4 成的年減幅，除了房市受大環境多頭利空干擾，另一原因就是因為受台積電效應降溫，2021 年下半年可說是高雄房市光輝的季度，尤其該年 12 月及第四季移轉表現更是達到史上最顛峰，基期相當高加上 2022 年下半年護國神山威力逐漸減弱，讓買氣明顯冷卻，尤其幾個台積電鋒頭區，像楠梓、橋頭、左營、鼓山等區本月更是直接腰斬，年減幅均達 5-6 成。

觀察 2022 年 12 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，由鳳山區以 474 棟居冠，月增 39%、年減 5.2%，三民區以 337 棟居次，月減 0.6%、年減 51.9%，苓雅區以 314 棟位居第三，月增 15.4%，年減 36.4%。

至於台南地區，本月買賣移轉棟數前三大行政區，永康區以 320 棟居冠，月增 40.4%、年增 1.3%，為前三名中唯一年月雙增的區域，其次為安南區，以 203 棟居次，月減 27.5%，年減 42.2%，安平區以 191 棟位居第三，月增 55.3%，年減 13.2%。

2022 年 12 月高雄台南冠軍區域，鳳山區及永康區均有近 4 成月增表現，據觀察兩區本月並無明顯大量交屋潮，買氣主要應多落在中古市場。

台灣房屋明誠隆勝加盟店店長洪誌隆表示，適逢農曆年前，市場仍有一波剛性買氣支撐，尤其像高雄鳳山及台南永康，都是該縣市人口最多也是購屋熱度高的行政區，成長表現也相對明顯，而以高雄來看，受台積電效應降溫，2022 年中古市場呈現賣方惜售、案源稀缺、價格居高的情況，下半年受央行持續升息等因素，影響購屋族觀望心態更濃，市場表現趨冷，雖然目前市場釋出案源仍有限，不過已經有不少屋主在價格上有所鬆動，開始釋出讓利空間，也讓年節前夕整體成交機率略有提升，不過與往年相比，仍是旺季不旺。

李家妮認為，邁入 2023 年，受平均地權條例修法干擾，對預售市場表現熱絡的南二都房市勢必受影響，推估部分預售買盤應會轉至成屋市場，對擁有強勁產業開發及公共建設議題的熱區，買氣仍有撐，不過受大環境景氣影響，推估今年上半年，南二都整體房市表現應仍趨於保守。