〈房產〉餐飲零售疫後布局展店計畫 六都店面租賃逐季增加

邊境解封、國旅人潮出籠，外出旅遊用餐、消費購物需求增加，使餐飲、零售市場業績看旺。商仲業者觀察，疫後民生經濟復甦、消費動能回穩，餐飲、零售業者已著手布局新一年新店開幕計畫，因此店面產品，以及可做食品加工廠、中央廚房的廠房詢問度增加，市場回溫也吸引買方積極關注。

根據經濟部統計，今年截至 11 月，零售業營業額達 3.9 兆，較去年同期增幅約 7%，餐飲業部分營業額 7,785 億，也已超越去年全年營業額；交通部來台旅客人數統計也顯示，11 月來台旅客為 17.3 萬人次，較邊境解封前 9 月來台旅客 6.8 萬人次，呈緩步成長，顯示經濟活動都在陸續恢復。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，零售餐飲業者看好疫後市場復甦商機，已開始布局明年展店計畫，從 2022 年六都店面租賃件數統計可看出，台北市前三季店面租賃件數呈現逐季增漲，六都前三季件數總和 1,516 件，相比去年同期 1,106 件，也有 37% 的成長。

林建勛分析，餐飲及零售業者租、買商用不動產，以自用為大宗，主要鎖定店面、廠房這兩類產品。疫情雖然帶給餐飲、零售業不小衝擊，卻也加速產業升級、數位轉型，成為公司在做租、買店面決策時的考量因素。觀察目前零售業經營策略朝 OMO 虛實整合發展，實體零售業通過併購、異業結盟擴張事業版圖，近期東森購物與全家便利商店強強聯手，打造首間寵物複合門市。也因此中、大坪數，適合複合商店且可彈性規劃的空間，是未來店面市場發展重點。

另外，在強勁內需支撐，企業為擴充產能，需要增設產線、新建物流倉儲中心，因此有廠房相關產品需求。觀察 2022 年上市櫃法人交易統計，零售業投資商用不動產以統一超商為今年最大買家，共斥資 136.46 億元，取得包括桃園航空城產專區土地、統一國際大樓商場持分、楊梅區瑞源段土地、北屯區碧柳段土地；連鎖品牌路易莎咖啡看好咖啡「黑金」市場，於 12 月斥資 5.51 億元取得新莊新工段一小段廠辦，將規劃中央工廠及辦工室使用。

林建勛進一步說明，預估明年經濟成長放緩，市場支撐將由外銷轉為內需，餐飲、零售相關產業持續看好，自用需求帶旺整體店面租售市場，也吸引收益置產型買方關注抗通膨、保值的店面產品，但須注意標的租金部分是否在疫情期間有所調整，避免影響後續租金收益率成效，此外，近期也觀察到有買方鎖定的是屋齡較「資深」的透天店面產品，主要看中未來的改建效益。