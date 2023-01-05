2023上半年投資行事曆＆觀察趨勢轉折的3個時機點

一、2023 上半年重要事件行事曆

下方整理 2023 年每個月的重要事件，包含四次美國超級財報周與八次的 FOMC 會議，然後每個月都會有的總經數據就不列舉，有被特別提出來的就是那個時候需要關注這項數據；另外，台美兩國國家領導人大選前一年，或許會出現政策紅利的影響：

▪一月：美國超級財報周（中下旬）、中國新任總理與官員上任

▪二月：FOMC 會議（2/1 記者會）、英國央行會議、美國政府 2022 年報

▪三月：FOMC 會議（3/22 記者會）、台灣企業年報

▪四月：美國超級財報周（中下旬）、日央行新任總裁上任、美國 Q1GDP

▪五月：FOMC 會議（5/3 記者會）、台灣企業 Q1 財報

▪六月：FOMC 會議（6/14 記者會）

►完整年度行事曆點我前往：2023 年重要事件行事曆

二、2023 上半年投資重要時間點

2023 年第一季有兩個時間點需要多加留意，一月底的超級財報週以及三月的 FOMC 會議。一月的超級財報週有可能會出現更多公司對於 2023 年展望與財測的看法，也可能許多財測此時會出現重大修正，獲利預估衰退也可能會在此時實現，再配上 2 月 1 號的 FOMC 利率決議，此時是一個十分關鍵的時間點。

第二個時間點是三月，台灣財報紛紛公布完畢，再加上烏俄戰爭一周年，美國 FED 也會在此時公布他們最新的點陣圖，提出他們對於接下來利率以及經濟的看法，在通膨徹底失控後的一年，這份點陣圖報告十分重要。到底升息是否真的結束了，還是後面還有都有機會從此份報告看出端倪。

2024 年是否有可能降息很有可能會在十一月開始出現風聲，也由於此時美國兩黨開始運作 2024 年的總統大選，在通膨已經可控的前提假設之下，無論是執政的民主黨還是在野的共和黨都有可能端出政策牛肉，進而成為年底行情的助力。2023 年可能是更為複雜的一年，第一季也可能會是較為辛苦的一季，但是只要風控做好，相信最後也能迎接美好的一年。(推薦延伸閱讀：封關日該抱股過年嗎？封關日歷年統計數據和常勝軍都在這！)

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