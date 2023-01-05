創意去年營收寫三高 12月、Q4、全年同締新猷

創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收 31.18 億元，月增 22.7%，年增 104.7%，第四季營收 80.83 億元，季增 33.34%，年增 64.62%，累計全年營收 240.4 億元，年增 59.1%；受惠加密貨幣案件進入認列高峰，創意 12 月營收連五個月創新高，第四季、全年也同步寫新猷。

細分產品線，創意 12 月 ASIC 及晶圓產品、NRE 營收雙增，ASIC 及晶圓產品達 19.98 億元，月增 14.83%，營收比重達 64%，NRE(委託設計) 達 8.98 億元，月增 30.71%，營收比重也提升至 29%，其他則為 2.22 億元。

創意去年第四季因認列 5 奈米加密貨幣案件，帶動營收不斷走高，全年也一舉衝破 200 億元，符合市場預期。

不過，外資認為，由於資料中心需求正在減弱，儘管企業級 SSD 控制器 ASIC 持續增長，但今年用戶端 SSD 控制器恐較去年下滑，創意相關訂單也大致持平，與市場預期的看法有所落差，BMC 需求也恐一路修正至今年。

外資預期，創意首季受 SSD、網通與 BMC 量產計畫調整，以及 NRE 業務進入傳統淡季影響，營收恐季減 10-20%。