創意11月營收25.42億元 連4月創新高 力旺也寫同期高

ASIC 廠創意 (3443-TW)、IP 業者力旺 (3529-TW) 今 (5) 日皆公布 11 月營收，受惠客戶量產動能延續，兩家業者營收雙雙創同期新高，分別達 25.42 億元、2.7 億元，其中，創意已連 4 月改寫新猷。

創意 11 月營收 25.42 億元，月增 4.89%，年增 51.71%，累計前 11 月營收 209.22 億元，年增 54.01%；本月 ASIC 營收 17.4 億元，月增 9.22%，NRE 營收為 6.87 億元，月減 12.49%。

創意第四季受惠認列 5 奈米挖礦新案貢獻，營收可望達成原先季季高目標，法人估，創意今年營收將超過 230 億元，明年則隨著 SSD、網通以及 7 奈米的 FPGA 進入量產，營收將進一步成長，續創歷史新高，年增達 1 成。

力旺 11 月營收 2.7 億元，月減 48.12%，年增 46.39%，累計前 11 月營收 31.03 億元，年增 35.24%，雙雙改寫同期新高。

力旺看好，第四季營收將持續成長，尤其今年改變對嵌入式可多次編寫 (MTP) 記憶體的策略後，帶動權利金提升，授權金則隨著 PUF 解決方案獲眾多業者採用，預期明年來自 PUF 授權金將大幅提升，挹注後續成長動能。