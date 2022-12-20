盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.02%報25.45元，成交949張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.02%，20日09:33報25.45元，成交949張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價下跌5.36%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌1.29%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,990 張
  • 外資買賣超：-2,056 張
  • 投信買賣超：+39 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：+402 張
  • 融券增減：-35 張

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