盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.02%報25.45元，成交949張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.02%，20日09:33報25.45元，成交949張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
仲琦(2419-TW)近5日股價下跌5.36%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌1.29%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,990 張
- 外資買賣超：-2,056 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：+402 張
- 融券增減：-35 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.38%
$11,538
原投組報酬率
+5.90%
$10,590
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%