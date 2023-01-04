盤中速報 - 合勤控(3704)股價拉至漲停，漲停價38.15元，成交20,171張

合勤控(3704-TW)04日13:23上漲3.45元，股價漲停報38.15元，委買2,099張，成交20,171張。

主要業務為一般投資業。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲0.14%。

合勤控(3704-TW)近5日股價上漲0.29%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,453 張
  • 外資買賣超：+1,223 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+230 張
  • 融資增減：-273 張
  • 融券增減：+13 張

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